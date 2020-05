Perder año escolar, temor de alumnos

Ante la pandemia por Covid-19, que modificó las fechas del proceso de admisión a la educación media superior, alumnos de tercer grado de secundaria señalaron que se sienten preocupados por la posibilidad de perder el actual ciclo escolar y tener que cursar nuevamente este grado.

Más aún porque no han realizado el trámite del examen de admisión que, tentativamente, debe ser aplicado el próximo 24 de junio.

En este sentido, en días pasados la Secretaría de Educación Pública del Estado indicó que los exámenes de admisión para educación media superior y secundaria serán presenciales, pues descartó que estas pruebas pudieran hacerse a distancia, dada la importancia de las mismas.

Además, el regreso a clases el próximo uno de junio no está asegurado en la entidad, pues la autoridad educativa no ha determinado cuándo podría darse el retorno a la “nueva realidad”, máxime que Tlaxcala llegará al pico de contagios de Covid-19 entre el 17 y 20 de mayo, de ahí que la fecha es incierta.

Ante este panorama, actualmente las clases continúan a distancia para aquellos adolescentes que cuentan con acceso a las herramientas tecnológicas, así como a celulares, para sus actividades y poder obtener una calificación aprobatoria que, además, les permita ingresar al bachillerato de su preferencia.

Sin embargo, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018, indica que en ese año solo 113 mil 825 hogares de Tlaxcala disponían de internet.

De igual forma, también revela que en 312 mil 739 casas las familias sí tenían televisor, pero en 20 mil 147 viviendas no; en 544 mil 72 hogares no tenían computadora; 299 mil 165 carecían de telefonía y en mil 533 hogares no contaban con energía eléctrica, lo que representa un impedimento para algunos de ellos que, en muchos casos, no entregarán ninguna evidencia al regresar a las aulas.

Asimismo, en algún momento padres de familia criticaron que los programas de televisión en los cuales se supone los niños se basarían para realizar su carpeta de evidencias fallaron, lo que complicó doblemente sus actividades.

“HE APRENDIDO, PERO NO COMO QUISIERA”: MARÍA FERNANDA

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, María Fernanda N., alumna de la secundaria general Miguel N. Lira, ubicada en Contla, comentó que “el regreso a las aulas será diferente, pues hay que tomar medidas para no generar más propagación del virus”.

- ¿Cómo te ha ido en tus clases a distancia y con las tareas?

- “Me va bien en mis clases, pero la manera en que se trabaja es diferente, pues si llegamos a tener una duda no te la pueden explicar en la tele o te saturan de trabajo, es complicado”.

- ¿Sientes que has aprendido?

- “Sí he aprendido, pero no como yo quisiera, entonces no me siento tan preparada”.

- ¿Tus maestros te ponen la atención necesaria?

- “A algunos maestros les envías la actividad y te preguntan si tienes alguna duda, pero en otros solo te mandan la información para que la hagas como le entiendas”.

- ¿Cómo esperas la entrada a la preparatoria?

- “No mentiré, no me siento tan preparada ya que las últimas clases no fueron presenciales por la contingencia”.

- ¿Sientes que está en peligro tu ingreso a la prepa al no haber hecho todavía los trámites del examen de admisión?

- “Yo creo que sí, siento el miedo de que suspendan el ciclo y que digan que se tiene cursar otra vez y que se aplace mi entrada a la prepa, sería empezar de cero”.

REGRESO A CLASES

El regreso a clases el próximo uno de junio no está asegurado en la entidad, pues la autoridad educativa no ha determinado cuándo podría darse el retorno a la “nueva realidad”.

Si no regresamos tengo miedo de perder el ciclo y no seguir mis estudios

María Fernanda / Estudiante





24 de junio es la fecha tentativa para aplicarse el examen de admisión.

A nivel nacional, diversos expertos en educación criticaron el sistema implementado por la Secretaría de Educación Pública para continuar las clases en línea por la contingencia sanitaria de Covid-19, pues aseguraron que este método necesita la presencia de los padres en casa para despejar las dudas de los alumnos quienes, en algunas ocasiones, cuentan con un nivel académico más alto que sus progenitores.

Sin embargo, en el plano estatal, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, reiteró que los docentes han hecho “trajes a la medida” para los niños, dependiendo de su entorno social, para incluso calificar este periodo lejos de las aulas, con aprendizajes aportados por los familiares y que sirven para afrontar el día a día de la vida de los niños.

Óscar N., cursa el tercer grado de secundaria en la comunidad de Ixtulco /Jesús Lima

“NO HE APRENDIDO IGUAL QUE EN LAS AULAS”: OSCAR

Óscar N., del tercer grado de la secundaria técnica 23 de la comunidad de Ixtulco, aseveró que “será un poco complicado el regreso a clases por la situación que estamos pasando”.

También, apuntó que en “mis clases a distancia siento que no he aprendido como se debe, porque las clases en línea no nos sirven de mucho, porque las pasan rápido. Así de sencillo, lo que anotaste o se te quedó, con eso debes trabajar”. Añadió que “no he aprendido igual, pues no es lo mismo estar en la escuela que estudiar en la tele, en la escuela tenemos al profesor cerca para que le podamos preguntar las dudas”.

El Consejo Estatal de Salud será quien determine el regreso a clases en la entidad, esto con base en el comportamiento que tenga la pandemia de Covid-19.

Incierto para alumnos cierre de ciclo escolar

Las actividades en casa no deben sobrepasar el número de las que se realizaban en clase, pues de lo contrario los alumnos pueden experimentar estrés en su hogar, así lo manifestó el secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez Ordóñez, ante la queja que algunos alumnos y padres de familia realizaron del incremento en las tareas y ejercicios de “Aprende en casa”.

Ante esto, muchos alumnos de los diferentes niveles educativos, en especial los que ingresarán a la preparatoria, se han cuestionado si es factible continuar con la elaboración de sus actividades diarias, pues de concluirse el ciclo y tener que repetirlo, todo su esfuerzo y trabajo se iría a la basura.

Además, en el caso de Alejandro N., consideró como algo negativo el que los temas solo “se vean por encima”, pues al llegar al nivel medio superior esto será una desventaja para los jóvenes, pero también aceptó que deben cumplir con lo que solicitan los docentes.

Alejandro N., alumno de tercero de secundaria, teme por su ingreso a la preparatoria por no haber presentado todavía el examen de admisión /Jesús Lima

“SI NO ENTRO A LA PREPA LO QUE VIVO AHORA NO SERVIRÁ”

Alejandro N., alumno de tercero de secundaria de la técnica 4 de Chiautempan, señaló que “no estaba acostumbrado a hacer tantos trabajos en casa y es un poco pesado pues, incluso, las tareas se duplicaron”.

Cuestionó que “en las clases en línea se hayan visto los temas pero muy por encima. La primera clase vimos ecuaciones de primer grado y, como a la tercera, ya estábamos viendo razones trigonométricas y siento que no aprendí del todo bien”.

Indicó que en “la entrada a la prepa será bueno, me voy a sentir bien porque siento que voy a socializar más, habrá un nuevo ambiente de trabajo y de estudio”.

“Pero siento que está en peligro mi ingreso a la preparatoria por no haber presentado todavía el examen de admisión, más que nada porque surgió esa idea de que tal vez se iba a repetir el curso y yo sí sentí feo porque pues todas mis tareas y trabajos ya no iban a valer, y lo que he hecho y vivido no serviría para nada”.

20 mil estudiantes son los que actualmente cursan el tercer grado de secundaria.

100 planteles, aproximadamente, de nueve subsistemas de educación media superior, son con los que cuenta la entidad.

Alumnos de los diferentes niveles educativos se han cuestionado si es factible continuar con sus actividades diarias, pues de concluirse el ciclo y tener que repetirlo, todo su esfuerzo no valdría la pena.

Preocupa ingreso a la preparatoria

Si bien en repetidas ocasiones la autoridad escolar, tanto estatal como federal, aseguró que el ciclo escolar está totalmente a salvo y no hay manera de que se pierda, pues al momento del inicio de la emergencia sanitaria los alumnos llevaban un avance de más del 70 %, los adolescentes sienten esa preocupación, aunque tratan de mantenerse positivos.

De igual forma, los padres de familia están intranquilos pues, a decir de ellos, no hay quién les asegure que sus hijos podrán seguir con su educación a pesar de no haber presentado todavía el examen de admisión a ese nivel educativo, todo esto ante la pandemia que provocó el Covid-19.

Al respecto, Itzel N., alumna de la telesecundaria Tierra y Libertad, ubicada en la comunidad de Unión Ejidal, en Tlaxco, refirió que “el regreso a clases será diferente, pues se deben tomar las medidas de precaución para estar seguros. En mi caso viajo en el transporte público y tendría que utilizar gel antibacterial y cubrebocas… sí me preocupa el virus”.

Aseguró que hasta el momento “me ha ido bien con las clases a distancia, pero como es a distancia en ocasiones los tiempos me ganan y no acabo a tiempo, además en la escuela el horario es exclusivamente para estudiar y en la casa hay que ayudar en las tareas y el tiempo no se ocupa igual, la maestra nos envía las actividades por medio de WhatsApp a las 08:00 horas y tenemos hasta las 14:00 horas para enviárselas y ya las registra”.

Eso sí, sostuvo que siento que he aprendido igual, pero es mejor estar en el salón porque así todo el tiempo te dedicas a instruirte. En la escuela intercambiamos ideas, información y dudas al momento de resolver las actividades con los compañeros.

6 horas al día en promedio ocupan los alumnos para realizar las actividades escolares.

20 mil adolescentes aproximadamente buscan entrar a alguna institución de educación media superior en el estado.

