Permanecerá Marco Mena en Conago

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, reiteró su decisión de no abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues sostuvo –una vez más- que no tiene y tampoco desea tener problemas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aseveró que respaldará las decisiones del titular del Ejecutivo de la Nación, siempre y cuando las acciones que realice y los programas sociales que ponga en marcha sean para el beneficio colectivo.

Insistió en que habrá una relación de respeto, pero que en todo momento exigirá que no se trastoque la autonomía del estado.

El pasado lunes, 10 gobernadores abandonaron la Conago bajo el argumento de que López Obrador está trastocando la democracia.

En tanto, los dirigentes estatales de los partidos coincidieron en que fue acertada la decisión de Mena de no romper con la Conago.

En este sentido, el líder estatal del Partido Acción Nacional, José Gilberto Temoltzin Martínez, reconoció la astucia del mandatario estatal de no romper relaciones, pues recordó que Tlaxcala depende directamente de las participaciones federales.

or su lado, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Julio Cesar Pérez González, puntualizó que fue una determinación ética, aunque tiene un trasfondo político, ya que todavía no hay certeza de cómo quedará el paquete económico para el país. A su vez, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Noé Rodríguez Roldán, externó su respeto de la decisión del gobierno estatal y de los que no coinciden en el tema de la Conago. “Sabemos que se trata de un tema económico y social y en este sentido cada gobernador es libre de conducirse como mejor crea que es para su estado y población”.

En su momento, el presidente de México respaldó las acciones del gobernador para combatir la pobreza extrema en Tlaxcala y mantenerse como el único estado sin deuda

