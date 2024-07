Perros callejeros también sufren y sienten dolor; promueve UATx responsabilidad de tutores

Es común en ciudades y comunidades encontrar perros callejeros que tiran la basura, tienen enfermedades o muerden a las personas, problemática que es generada por la irresponsabilidad de los tutores, por ello es necesario cambiar la mentalidad para que conciban a los canes como seres que sufren y sienten dolor, externó María de Lourdes Arteaga Castañeda, investigadora y coordinadora del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

En la investigación efectuada por Arteaga Castañeda sobre perros callejeros, explicó que son los canes que deambulan solos o acompañados en la vía pública, pero aclaró que no son de la calle, son especímenes que tienen dueño, pero la irresponsabilidad provocó que terminaran sin hogar.

Entonces, comentó que los perros tienen dueño y aportó que México es uno de los países de Latinoamérica con mayor población de canes, de ellos, hasta el 70 % está en situación de calle.

Explicó que las causas principales para que terminen sin hogar es que los tutores ya no los quieren en sus casas, ya sea porque crecieron, no los pudieron educar, no pueden asumir sus gastos de cuidado o se extraviaron.

Otra causa, comentó que muchos dueños permiten que los perros deambulen libremente en la calle para que consigan su alimento como puedan, pero esto genera otras problemáticas, pues se acercan a los establecimientos de comida y muchas veces son maltratados para ahuyentarlos.

Además, dijo que los tutores no se hacen responsables de su planificación y permiten que se reproduzcan sin control, de ahí que muchos cachorros nacen en la calle, pero tienen pocas posibilidades de vivir, pues la mayoría muere, quedan lesionados por algún atropellamiento y sufren constante maltrato.

Respecto a los inconvenientes que les pueden generar a las personas, indicó que están los ladridos excesivos en las noches, mordeduras a personas, incidentes por pisar el excremento en las calles al caminar por las banquetas para ir al mercado, trabajo o parques.

¿QUÉ HACER?





La investigadora de la UATx propuso acciones para combatir el problema de perros callejeros, una de las más importantes es generar un cambio de mentalidad en las personas para que comprendan que también son seres que sienten y requieren cuidados, con lo que podría mitigar el maltrato que reciben.

Después de tener mayor sensibilidad con los canes, las soluciones concretas son promover la esterilización y que las personas sean responsables con los especímenes que compran o adoptan.

Finalmente, pidió a la ciudadanía analizar todos los aspectos que implica tener un perro, que van desde la economía para su cuidado y alimentación hasta el espacio con el que disponen en su hogar.