Persiste el abuso a los adultos mayores

La pandemia por la Covid-19 intensificó las problemáticas que enfrentan adultos mayores, quienes padecen de abandono y abuso psicológico, económico y físico por parte de hijos, cuidadores o herederos.

Por ello, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) presentó el proyecto Contención emocional de apoyo a la comunidad con el tema “El adulto mayor en el confinamiento”, que busca sensibilizar a la población respecto al trato que reciben las personas de la tercera edad.

La actividad fue desarrollada por la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, con el objetivo de dejar de tratar al adulto mayor como un mueble más, pues aunque constituyen la última etapa del ciclo humano, no significa que sea la meta para morir, pues mantienen las características y necesidades de las personas de cualquier edad, indicó Cecilia López-Pozos, docente e investigadora de la UATx.

Indicó que en México la línea de vida se ha extendido, hay más mujeres que hombres en esta etapa y la mayoría de ellos es autosuficiente, aunque con deficiencias por el desgaste físico, por lo que la sociedad se debe educar para brindar una adecuada atención al adulto mayor.

Precisó que no se les debe obligar a trabajar, pues ellos ya hicieron su parte productiva por el país, no obstante, el apoyo que otorga el gobierno federal no es suficiente para una buena calidad de vida.

LLAMA A DENUNCIAR ABUSOS

Refirió que deben denunciarse los casos de abuso hacia los adultos mayores en instancias encargadas de salvaguárdalos.

En la actividad, también participó Salomé Nohemi López Gheno, especialista en salud pública, quien mencionó que en la sociedad no hay una cultura del cuidado del adulto mayor, la población se ha desatendido de la parte moral para brindar una mejor vida.

Por ello, sugirió que los familiares deberían saber detectar el proceso de envejecimiento, entablar una estabilidad emocional, ser tolerantes y pedir apoyo profesional cuando haya dudas.

En la intervención Karla Cruz Sánchez, quien ha efectuado investigaciones en el tema, aseveró que los adultos mayores en el confinamiento deben vivir en un ambiente seguro y controlado, que les ayudará a reducir las inseguridades e incertidumbre.

Un adulto mayor es considerado a partir de los 60 años; la esperanza de vida, de acuerdo con la Conapo, es de 73.8 años en hombres y de 79. 6 en mujeres.

El trabajo conjunto de expertos bajo la premisa de diseñar estrategias y políticas públicas de amplio beneficio en la sociedad, es una tarea esencial, por ello, la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través del Cuerpo Académico (CA) Ciencias del Envejecimiento, llevaron a cabo el conversatorio virtual: “Retos y desafíos de la vejez masculina frente al Covid-19”.

El evento virtual reunió a especialistas de diversas instituciones para compartir experiencia y conocimientos respecto al tema /CORTESÍA UATX

Piden no excluir a adultos mayores, ante la emergencia sanitaria



Este evento que, tuvo como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias ubicados al centro del análisis por sus implicaciones sociales, contó con la participación de ponentes como Alejandra Salguero Velázquez y Monserrat Soriano, de la UNAM; Marcela E. Gándara Zepeda, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A.C.; María Elena Periañez Rodríguez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional; y Angélica Rodríguez Adab, de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano.

Envejecimiento, un tema poco estudiado



