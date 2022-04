Persiste el análisis de plazos para fiscalización de cuentas públicas: Lenin Calva

La dictaminación de la reforma constitucional presentada por integrantes de la LXIV Legislatura para que la fiscalización de cuentas públicas sea de manera anual, posterior a la elección a la gubernatura, con el argumento de no se violente el debido proceso, no ha sido detenida, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Lenin Calva Pérez.

En entrevista, el legislador aseguró que la comisión a su cargo mantiene el procedimiento legislativo que se debe seguir, por lo que mantienen reuniones de revisión técnica del dictamen, para que pueda ser presentada nuevamente ante el Pleno.

Señaló que en la decisión que tomen como legislatura, no tendrá que intervenir el exhorto realizado por los senadores de la República, Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, pues planteó que ellos solicitan que no se siga el proceso, situación que como soberanía, aseguró no acataran.

Cabe señalar que con los cambios, los legisladores pretenden atender la omisión que cometieron en diciembre pasado, al no realizar la fiscalización de los 107 entes correspondiente a sus estados financieros de enero a septiembre.

Ante esta situación, el congresista comentó que la determinación será colegiada y que todos los congresistas tendrán que determinar qué tan pertinente es hacer los cambios a la legislación, al considerar que el tema no puede tomarse a la ligera.

