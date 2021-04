Persisten problemas en Sepe para inscripción

Después de que el 20 de abril activaron la plataforma para las preinscripciones en línea, los paterfamilias manifestaron que todavía hay problemas técnicos que les impiden concluir el trámite.

Señalaron que al final de realizar todos los pasos, el sistema no les deja guardar la información y por ende no les genera la ficha de registro, incluso tuvieron problemas para ingresar la Clave Única de Registro de Población, pues la plataforma les marcó que no coincidía.

Por redes sociales, las mamás y los papás pidieron que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) les resuelvan sus dudas, pues marcaron a los teléfonos de la dependencia y el personal no los orientó.

“Ya intenté nuevamente todo el proceso y nada”, “Tengo el mismo problema y la maestra me dijo que intente el viernes”, “A mí no me descarga ni municipios, ni localidades. Podrían dar contestación a las dudas y los problemas que tenemos para registrar, nos dicen que enviemos un correo para informar los problemas pero no se obtiene respuesta”, externaron los papás.

Por su parte, la Sepe afirmó que los procedimientos avanzan satisfactoriamente en la plataforma, pues reportan ocho mil preinscripciones en promedio durante estos días.

Precisó que el formato para las preinscripciones en línea es ingresar al portal de la dependencia, identificar y dar click en el botón de preinscripciones, una vez adentro seleccionar el nivel educativo, municipio, localidad y escuela.

Indicó que deben ingresar la información solicitada, posteriormente la plataforma desplegará la ficha de preinscripción que podrá imprimirse o guardarse en la computadora.

