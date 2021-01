Pese a pandemia, María conserva su empleo como conductora

El cierre de empresas durante pandemia por Covid-19, sobre todo pequeñas y medianas, ocasionó la pérdida de miles de empleos en el estado e incluso a nivel mundial.

De acuerdo con los resultados trimestrales del primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (julio-septiembre), en la entidad hay 36 mil 819 personas sin empleo, es decir, el 6.4 % de los tlaxcaltecas no tienen un trabajo, lo que ubicó al estado con la décima tasa más alta del país.

Sin embargo, para María Félix Mendieta Flores, una mujer de 48 años, las cosas fueron diferentes, y tras perder su empleo a mediados junio, encontró en Pronto la oportunidad laboral que le permitió paliar las complicaciones económicas generadas por la pandemia y poder solventar los gastos de su hogar, así como pagar la carrera universitaria de uno de sus cuatro hijos que tiene todavía bajo su responsabilidad.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala explicó que fue en esa empresa donde tuvo la posibilidad de atender su casa y a su hijo, pues siendo madre soltera necesitaba un empleo que le permitiera organizar sus tiempos.

No se nos cierra el mundo y siempre he trabajado para el sostén de mi casa y de mis hijos, yo les he enseñado a mis hijos que debemos salir adelante y no necesariamente de que un hombre esté con nosotros para hacerlo, expresó la señora originaria de la Magdalena Tlaltelulco.

Ahora es una de las conductoras más solicitadas para hacer viajes en Pronto, en su mayoría por mujeres adultas y jóvenes entre 18 y 25 años que sienten confianza de que ella los lleve a su destino.

EL AUTO ES PRESTADO

Mendieta Flores ingresó como conductora de Pronto por casualidad, pues la primera vez que supo de esa empresa fue un día que pasó frente a las oficinas, en la capital, y por curiosidad preguntó en qué consistía y cómo funcionaba. En ese mismo instante decidió formar parte de la empresa.

Y aunque cumplió con todos los documentos necesarios para ser conductora no tenía el vehículo, la herramienta básica para trabajar, por lo que se vio en la necesidad de conseguir un automóvil prestado y es con el que actualmente trabaja.

Estoy orgullosa y satisfecha de trabajar aquí porque me dan una accesibilidad de horarios, yo únicamente trabajo viernes, sábado y domingo, y para mí son días buenos porque es cuando las personas salen a hacer sus compras y nos solicitan para llevarlos, expresó.

Se adaptó para usar tecnología

Pero la señora María Félix enfrentó otro problema, pues una vez que fue aceptada como conductora de Pronto tuvo complicaciones para el uso de la plataforma, pero es un problema que poco a poco ha resuelto a través de las capacitaciones que otorga la empresa.

La pandemia ha orillado a las personas a ser sumamente cuidadosas cuando se tiene contacto con alguien más, por eso, en apego a las medidas sanitarias emitidas por las autoridades estatales y federales, ella desinfecta su auto cada que asciende y desciende una persona, de forma constante usa el gel antibacterial, en todo momento porta el cubrebocas e incluso lleva uno extra por si su cliente no tiene uno.

Entre otras afectaciones, para evitar contagios por Covid-19 fue decretado el aislamiento social y la movilidad bajó, por lo tanto hubo también una disminución en el uso de este servicio.

