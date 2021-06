“Pese a pandemia salimos a votar”

Los tlaxcaltecas cumplimos con nuestra obligación y derecho de sufragar, pero también acatamos las medidas sanitarias establecidas por autoridades federales y estatales a causa de la pandemia por Covid-19 durante la jornada comicial del pasado seis de junio.

Local Concluyó en el ITE cómputo de votos

Así lo manifestaron algunos ciudadanos al ser entrevistados por El Sol de Tlaxcala con relación a cómo vivieron las elecciones en medio de una pandemia.

Municipios Crearán en Tequexquitla figura del Oficial Mayor

Aunque en su mayoría señaló que hubo una buena organización y hasta una seguridad sanitaria al acudir a las urnas, hubo quien mencionó que prefirió no salir a votar.

Tal fue el caso del señor Pedro, quien manifestó que no fue a votar, “en primera porque nos dicen que la pandemia está muy fuerte y que no debemos salir de nuestros hogares, pero para ir a votar ya todo se tranquilizó, entonces decidí no ir”.

Juan José Acosta González mencionó que en la casilla donde le tocó votar no hubo ningún contratiempo y que todo estuvo muy bien organizado y tranquilo, aunque indicó que tuvo que formarse y esperar su turno, por aquello de la sana distancia, para poder sufragar.

Municipios Inclusión, garantiza Andrés Ramírez en Tetla

“En forma general esta pandemia nos hizo reflexionar mucho, creo que las cosas las hicimos como deben de ser, es una de las veces que más me ha gustado acudir a las urnas a votar”, dijo.

Por su lado, Rosalba Ortega consideró qué se trató de un momento que quizá antes no se había vivido, pues para votar la gente tenía que acudir obligatoriamente con cubrebocas, los espacios eran sanitizados en todo momento y que hubo más control para el ingreso de las personas.

“Hubo una buena organización, creo que ya todos estábamos educados con el tema de sanitización, el uso de cubrebocas y los geles.... Fue una jornada exitosa y pese a la pandemia hubo participación de la gente, pues yo pensé que la votación iba a disminuir, por eso fue todo lo contrario”, dijo.

Con más del 49 %, da Conteo Rápido victoria a Lorena Cuéllar Cisneros en la contienda por la gubernatura



"Su triunfo se dio en una elección en calma y alta participación ciudadana", dice Marco Mena... https://t.co/WCYq4FsCmE #Tlaxcala #Eleccions2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 7, 2021

A su vez, Miguel Pérez habló de la forma en cómo esta ocasión las personas sufragaron, pues recordó que en ocasiones anteriores únicamente se entregaba la credencial de elector y la persona votaba, pero que ahora tuvieron que apegarse a una serie de medidas sanitarias.

Y agregó que aunque no fue así en todos los casos, en la mayoría de las casillas el electorado respetó las indicaciones que los funcionarios de las casillas les hicieron para evitar cualquier contagio por Covid-19.





Juan José Acosta González, Ciudadano

En forma general esta pandemia nos hizo reflexionar mucho, creo que las cosas las hicimos como deben de ser, es una de las veces que más me ha gustado acudir a las urnas a votar”





NO DEJES DE LEER

Local Presenta la UPET "Semana de la Comunicación y la Transparencia" Municipios Nancy Cortés, primera alcaldesa de Amaxac

Municipios Recibe Gustavo Jiménez su constancia de mayoría