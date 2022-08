Pide candidata piso parejo en el SNTSA

Tras criticar que desde hace años se delega a un solo grupo las actividades sindicales, Coralito Bautista Cortés, aspirante a la Secretaría General de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), para el periodo 2022 a 2026, sostuvo que no le interesa hacer coalición ni renunciará a la candidatura, por lo que pugnó por una transformación sindical.

En rueda de prensa, la abandera de la Planilla Fiusha acusó que no hay piso parejo en la contienda por la renovación del gremio porque les quitan sus lonas de propaganda, como ocurrió en el Hospital de Calpulalpan y en otros centros de trabajo de manera ventajosa solicitan el apoyo para la planilla Azul, encabezada por Blanca Águila, por lo que advirtió que podría impugnar el proceso ante las irregularidades que detecta.

Tras estar a favor de la no reelección porque es un secuestro del Sindicato, lamentó que vivan intimidación por parte de la dirigencia del SNTSA Sección 27, quien solo beneficia a un número reducido de trabajadores por interés personal, cuando debe ser para todos; luego criticó que por años los han utilizado como capital y trampolín político para ocupar otros cargos.

Acompañada por sus compañeros de la planilla Fiusha, Coralito Bautista reclamó que la actual dirigencia del SNTSA no es transparente en el proceso de escalafón, pues hay casos de gente que no trabajaba en la Secretaría de Salud (Sesa) de Tlaxcala, pero ingresaron con base federal.

He visto al frente de la dirigencia sindical al mismo grupo de personas, considero que han pasado 18 años, somos cinco mil 102 trabajadores y no me entra en la cabeza que nuestro sindicato se ha ocupado por el mismo grupo de personas. Considero que el Sindicato es de los trabajadores para el servicio de nosotros.

Se pronunció por recuperar el sentido sindical, cambiando la situación del SNTSA Sección 27, con la suma de voluntades y democracia, de ahí que pidió a los sindicalizados que se den la oportunidad de escuchar a las tres planillas que participan, pero decidan personalmente al equipo que los representará por los próximos cuatro años.

Dijo que en lo que resta del tiempo de campaña, asistirá a los centros de trabajo de la Sesa para compartir la propuesta de hacer una transformación sindical, privilegiando el manejo transparente beneficiando a todos los afiliados.

Lo correcto es que quien esté al frente del Sindicato se dedique al 100 % a servir a la base trabajadora, estar pendiente de las verdaderas necesidades. Que se quiten esas etiquetas, lo que estamos haciendo es participar, ejercer por ley lo que nos corresponde. Si el voto nos favorece solo vamos a estar el periodo de cuatro años, aseveró.

Coralito Bautista es médico general adscrita al Hospital de la Mujer, está regularizada de la segunda etapa. Tiene 15 años laborando en la Secretaría de Salud, de esos 10 años como personal regularizado. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal y Criminología.

Cinco mil 102 trabajadores sindicalizados.

22 de agosto, elecciones para la renovación de la Sección 27 del SNTSA.

