Pide Carlos Luna, paciencia para recibir la vacuna

El delegado del Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez, explicó que la mecánica a seguir es que un día antes se cita a determinado número de personas al Centro de Salud de su comuna para ser inoculados mediante el listado de selección enviado desde sus oficinas centrales, en la Ciudad de México.

Local “Inyectan esperanza” a los adultos mayores

Pidió a los adultos mayores que no han sido llamados que tengan paciencia y a quienes no se han inscrito que lo hagan para ser beneficiados lo más pronto posible con la vacuna, aunque en algunos casos las brigadas tendrán que acudir a viviendas a vacunar a gente que no puede salir de su domicilio por enfermedad o alguna otra razón.

“De ser necesario vamos a perifonear y quienes estén postrados en alguna cama iremos hasta su domicilio... les pedimos nos tengan paciencia, vamos a vacunar a todos nuestros adultos mayores, pero ahorita solo en los ocho municipios que es para lo que nos alcanza”.

