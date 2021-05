Pide Monreal elección limpia

En su visita a Tlaxcala, el senador Ricardo Monreal pidió al titular del Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena, no meter las manos en el presente proceso electoral y dejar a la gente decidir, pues la legislación electoral hoy califica como delito grave y cárcel la intervención directa o indirecta de las autoridades gubernamentales.

En tanto, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a su par en la entidad, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, les demandó actuar como un árbitro imparcial, aplicar y observar lo que la ley les autorice, pues México se los agradecerá.

No obstante, vaticinó que la presente elección será la más limpia de la historia de México, a pesar de los intentos de los “mapaches electorales” que mediante los programas sociales de gobiernos estatales buscan incidir en la ciudadanía.

“Serán las más limpias porque tenemos a un presidente de la República vigilando, pero sobre todo, estricto y escrupuloso para no destinar recursos públicos para ningún partido político o candidato… de 44 años que tengo en el servicio público, siempre los gobiernos federales en épocas de elecciones repartían dinero de las arcas para favorecer a candidatos, pero hoy nuestro presidente no le dará un solo cinco a nadie y no va a proteger a nadie porque esa es su vocación de demócrata”.

Agregó que todos los senadores de Morena, incluida Ana Lilia Rivera (quien no asistió al evento), se solidarizan con Lorena Cuéllar Cisneros en el presente proceso electoral porque “ha sufrido para llegar hasta donde hoy está, interna y externamente, con los propios y los extraños, con el gobierno y funcionarios, pero no van a poder seguir haciendo de las suyas porque la ciudadanía sabe perfectamente que el país necesita seguir caminando en un proceso de transformación y llegó la hora de Tlaxcala”.

