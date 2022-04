Piden a autoridades agilizar búsqueda de mujeres desaparecidas

Esta tarde, feministas e integrantes de colectivas pegaron sobre el quioscos de la Plaza de la Constitución, en la capital de Tlaxcala, decenas de fichas de búsqueda de mujeres que al momento siguen en calidad de desaparecidas.

En las hojas fueron plasmados los boletines de Protocolo Alba (para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas) y de Alerta Amber (para localizar niñas, niños y adolescentes que pusieran por ausencia, desaparición, extravío o privación ilegal).

Ahí, fue posible leer los nombres de decenas de mujeres desaparecidas hace días, meses e incluso años, de casos mediáticamente conocidos como el de Karla, Daniela o Ana Laura, pero también de otros no conocidos como Melany, Verónica o Ingrid.

Las manifestantes también colocaron algunas consignas en las que demandaron a las autoridades locales implementar estrategias que permitan agilizar la búsqueda de las mujeres, pues consideraron que han sido omisos al respecto.

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

"Vivas se las llevaron, vivas las queremos", "Somos el grito de las que ya no están", y "Vayan a Terrenate, a San Pablo del Monte, busquen en sus dependencias, en las preparatorias y secundarias y descubran todos los incidentes de los niños hacía las niñas. No está bien, no calles", fueron algunas de sus consignas plasmadas en cárteles.

