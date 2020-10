Piden ayuda para "El Mariachi" de Texoloc, su hija fue diagnosticada con leucemia

Familiares y amigos han volcado su ayuda para don Fernando Fabián Cervantes, un señor de 65 años de edad originario de San Damián Texoloc, cuya hija fue diagnosticada hace aproximadamente 20 días de leucemia, pero no es suficiente.

Local Exigen justicia para Antonio, el mariachi atropellado en la Vía Corta

"El Mariachi", como es conocido en el municipio donde vive, se hace cargo al 100 % de su hija de 14 años de edad, pues su esposa abandonó el hogar hace cerca de seis años, cuando a don Fernando le detectaron un tumor en el cuello que le quitó la movilidad de prácticamente todo su cuerpo.

Desde entonces vive solo con su hija en una casita que les prestaron ubicada en la Cañada, Texoloc, pero que desde hace algunas semanas quedó prácticamente inservible puesto que los fuertes vientos ocasionaron que un árbol le cayera encima, que además de fracturar toda la estructura derrumbó el techo tanto de la sala-cocina, como de su dormitorio.

Comparte Fonoteca de Tlaxcala su acervo de forma virtual



Lee más aquí ➡ https:// https://t.co/WFh0qDds0b#Fonoteca #NuevaNormalidad pic.twitter.com/YMNLGDHUPi — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 6, 2020

Don Fernando cuenta que pese a esas circunstancias en su hogar, y a que le es complicado caminar ya que siete después de que le extirparon el tumor del cuello sufrió una embolia, él y su hija vivían felices.

Círculos Mariachi Perla de Tlaxcala, tocan con el corazón

Sin embargo, dijo que todo cambió cuando su hija comenzó a tener algunas molestias como cansancio excesivo y manchas rojas en las pantorrillas, por lo que la llevaron al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, en Apizaco, en donde le informaron que su hija padecía anemia y cáncer en la sangre; de ahí la enviaron al Hospital Infantil de Tlaxcala, en donde confirmaron solo la leucemia.

Lleva internada ahí cerca de tres semanas, le han practicado cuatro quimioterapias, hoy le quitaron completamente su cabello y los informes médicos son alentadores, sobre todo por la actitud positiva de Estefani.

Para cuidar en el hospital a su hija a don Fernando lo ayuda una comadre, con quien se turna para que puedan descansar.

Reanudan en el IMSS consultas y cirugías



Más Información aquí ➡ https://t.co/K18m3yzBvp#IMSS #Covid19 #NuevaNormalidad pic.twitter.com/cFNuHP9GAI — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 6, 2020

La mayor parte de su vida don Fernando trabajó en una universidad, pero el tumor y la embolia ocasionaron que perdiera su puesto y tiempo después encontró una oportunidad de obtener ingresos como vocalista en un mariachi ubicado en la capital de Tlaxcala.

Círculos Mariachi Perla de Tlaxcala, tocan con el corazón

"El mariachi San José me recogió cuando yo estaba saliendo de la embolia, ellos me dieron la oportunidad y estoy con ellos... Ellos me tendieron la mano y me dan la oportunidad de llevar a mi hija en los eventos que tenemos", expresó.

Y es que al vivir solos, don Fernando se ve obligado a llevar consigo a su hija, sin importar la hora, el lugar o las condiciones del clima.

La emergencia sanitaria por Covid-19 repercutido también en su economía, son nulos los eventos que hay para el mariachi y eso complica la situación de don Fernando que todos los días tiene que trasladarse desde San Damián Texoloc a Apetatitlán, al hospital donde su hija está internada.

Busca la @SesaTlax evitar escenarios fatales para noviembre, diciembre y enero



Los detalles en ➡ https://t.co/Tn6FURzafC#Salud #Covid19 #Influenza pic.twitter.com/r0sMnSTH0n — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 6, 2020

Círculos Femenil de América de Chuyita, contra viento y marea

Por eso, el llamado es a apoyarlo con donadores de sangre cuando se lo requieran en el nosocomio, pero también con alguna ayuda económica para sufragar los pasajes y hasta algunos alimentos.

Aunque dice que de momento las condiciones de su vivienda no le preocupan, sobre todo porque su hija no está con él, don Fernando contó a El Sol de Tlaxcala que ya le donaron un terrenito para que pueda construir su propia casa, por lo que también solicitó ayuda para poder edificarla.

Su situación es complicada y la única forma para contactarlo es un número telefónico 2461745261, donde las personas interesadas en ayudarlo pueden contactarlo y verlo, ya sea en Texoloc o en el Hospital Infantil.

Un éxito, programa de adiestramiento canino



Continúa leyendo ➡ https://t.co/hb8fe4ikM5#Ejercito #BinomioCanino pic.twitter.com/O3I4eBqmFe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 6, 2020

No dejes de leer:

Círculos Cuerdas, canto y trompetanos, comparte su trayectoria

Círculos Aniversario de lujo