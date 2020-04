Piden Coparmex, apoyo de Federación para salario solidario

Dentro de la estrategia para conservar los empleos, el Centro Empresarial de Tlaxcala, adherido a la Coparmex, propone que el gobierno de la República los apoye con el ‘salario solidario’, ante la crisis económica derivada del Coronavirus (Covid-19) que está afectando a los sectores productivos, manifestó el líder del organismos empresarial en el estado, Noé Altamirano Islas.

Tras afirmar que hasta el momento no hay pérdida de empleos entre las empresas afiliadas a la confederación patronal, porque hacen lo posible por conservar la plantilla laboral, aceptó que el 30 % de sus afiliados tienen riesgo de perder las fuentes laborales por los efectos financieros del Covid-19.

Señaló que en este mes hay empresas que ya registran estragos económicos por la pandemia y la falta de operación de la Iniciativa Privada y en mayo podría aguzar su situación.

No quiere decir que se van a perder de un día para otro. Están en riesgo durante esta contingencia de distanciamiento social y la falta de operación. Más, si en mayo sigue la no reactivación de la actividad económica y no hay programas y proyectos que apoyen la conservación de los empleos, dijo.

Así, el empresario urgió que la Federación active de inmediato la modalidad de apoyo que demandan, de tal forma que se detenga la pérdida de fuentes laborales a lo largo del año.

EVITAR DESPIDOS, EL OBJETIVO

Expuso que el “salario solidario” ayudará a prevenir despidos, por medio de la aportación del gobierno federal, del patrón y del trabajador. La parte que pagarán las autoridades será en función de las remuneraciones de los trabajadores, de uno a tres salarios mínimos. “Se busca que los trabajadores con menores salarios puedan contar con el mismo flujo de recursos con los que cuentan habitualmente”.

Abundó que en el rango de uno a tres salarios mínimos, el gobierno aporte el 50 % y la otra mitad el patrón, mientras que en salarios mayores cubra el 40 %, el empresario la otra mitad y el 20 % restante es lo que no podrá cubrirse.

Planteamos que el salario solidario pueda tener dos escenarios considerando la posibilidad de reapertura en algunos municipios. La propuesta es factible, se puede financiar con la deuda pública del Producto Interno Bruto, que es sostenible. Lo que se busca es respetar el empleo formal por la dimensión que implica.

Proyectó de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, unos cuatro mil patrones solicitarían el apoyo federal, al tiempo que recordó que varias empresas pusieron en marcha mecanismos como vacaciones adelantadas, paros técnicos con negociaciones de salarios solidarios.

Finalmente, comentó que a nivel nacional la Coparmex difundió un posicionamiento donde destaca que los mexicanos se mantengan unidos, apoyar la conservación de empleos, ayudar a convencer al gobierno federal con el salario solidario y construir un acuerdo nacional.

Salario solidario

Es un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. Se compone por una contribución del gobierno, una del patrón y otra 3 de 9 del trabajador, con el fin de evitar despedidos y cierres de empresas.

