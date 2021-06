Piden dirigentes de partidos políticos al ITE retomar sesiones físicas para dar certeza a elección

Integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” demandaron al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), retomar a la brevedad las sesiones públicas de manera física, para darle mayor certeza al proceso en curso.

El argumento es que al acercarse la jornada comicial, existe incertidumbre en términos jurídicos al trabajo de las consejeras y consejeros, además de que se presta a suspicacia la negativa de hacer un trabajo en las instalaciones del organismo autónomo, a pesar de que las condiciones sanitarias lo permiten al estar en semáforo epidemiológico color verde.

La petición ya fue hecha por escrito el pasado 31 de mayo, pero al momento los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena); del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social Tlaxcala (PEST), que integran la coalición que tiene a Lorena Cuéllar Cisneros como su abandera al Poder Ejecutivo, no han recibido respuesta.

“Lo que queremos es que se le dé garantía y certeza al trabajo del ITE para que detrás de cámaras no se haga ningún movimiento extraño… los representantes de partido de esta coalición no tendremos la certeza de cómo se está llevando a cabo esta elección si no se nos presenta el día de la jornada comicial toda la evidencia física”.

PREOCUPA A MORENA Y ALIADOS MANEJO DEL PREP

Por otro lado, los integrantes de Morena y sus partidos aliados comentaron que les preocupa el manejo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pues en días pasados los propios integrantes del Consejo General del ITE dieron a conocer que carecen de recursos y personal suficiente para su óptimo trabajo, aunado a que en otros procesos electorales ha sido calificado como el peor del país, incluso por el propio Instituto Nacional Electoral (INE).

“En la elección intermedia de hace tres años el PREP se trabó y dejó de funcionar, no actualizó datos, la página no jaló y ellos alegan la falta de presupuesto, pero para eso ellos (el ITE) tiene un calendario electoral que debe cumplir y los consejeros deben tuvieron mucho tiempo para prever muchas situaciones, así como ocurrió en días pasados con el registro de los candidatos de todos los partidos, no pueden decirnos ahora que no sabían”.

Jaime Piñón Valdivia, dirigente del PVEM, recordó que en una sesión del ITE se recomendó a consejeros ampliar el periodo de las constancias de radicación para que no hubiera problemas y “les valió y ahí estuvieron las consecuencias en las oficinas de la Procuraduría, por su negligencia”.

Calificó como preocupante que de las 780 personas proyectadas para alimentar el PREP, solo fueron contratadas 206, lo que permite visualizar su deficiente funcionamiento desde este momento.

