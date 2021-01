Piden infantes un año de esperanza, a través de dibujos

A través de algunos dibujos enviados a El Sol de Tlaxcala, infantes expusieron que perciben un panorama lleno de esperanza en este 2021, a pesar de que están en confinamiento desde marzo pasado y toman clases a distancia.

Por otro lado, desde la noche previa se alistaron para recibir a los Reyes Magos, de ahí que la pandemia no fue impedimento para redactar sus tradicionales cartas.

En los mensajes enviados por los infantes a los reyes del oriente predominan las solicitudes de aparatos tecnológicos, aunque los juguetes siguen siendo parte de las peticiones para este seis de enero.

Por ejemplo, Ximena Alexandra, de ocho años de edad, originaria de Loma Bonita, Tlaxcala, elaboró un dibujo con su perspectiva de la pandemia y así lo explicó a El Sol de Tlaxcala:

Me afectó la pandemia del nuevo coronavirus porque dejé de ir a la escuela y ya no veo a mis amiguitos, y no continuar mi educación de manera presencial; mi hermana Karla y yo tomamos clases en una computadora, empezamos a aprender a utilizarla poco a poco y nos hemos ido adaptando, nos gusta dibujar mucho, el maestro Rogelio Ruiz nos enseña en su taller, precisó.

Aseguró que ambas esperan un año lleno de esperanza, pues consideró que los médicos conocen más acerca del nuevo coronavirus y su forma de cómo minimizar y combatir sus efectos negativos.

Por otro lado, a Omar Santiago, de 14 años de edad, originario de Chiautempan, se le preguntó cómo cree que vendrá 2021, tomando en cuenta que persiste la pandemia.

-Creo que será un año de cambios, donde todo lo que hacíamos cotidianamente en nuestro día cambiará de una manera tan drástica que para el ser humano será muy difícil adaptarse.

Creo que será un año de cambios drásticos que para el ser humano será muy difícil adaptarse, dijo Omar Patiño, de 14 años/Jesús Zempoalteca

Añadió que tendremos que acostumbrarnos a los cambios que ocurrirán en este año que se aproxima, por ejemplo, la manera de trabajar, de estudiar y, en general, la manera en que desarrollábamos nuestro día en sí.

-¿Qué esperas de este 2021?

-Espero que sea un año mejor, lleno de prosperidad y esperanza a todos los mexicanos y población mundial, que todas las personas que pasaron un momento difícil en 2020 mejoren y puedan disfrutar con salud y alegría el año venidero, finalizó.

9 meses llevan los menores tlaxcaltecas con clases en línea

La actual pandemia de Covid-19 no fue impedimento para que niñas y niños redactaran su carta a los Reyes Magos

