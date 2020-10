Piden mantener las escuelas de tiempo completo

Ante la posibilidad de disminución a los presupuestos de varios programas a nivel nacional, el secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tlaxcala, Demetrio Rivas Corona, se pronunció porque no desaparezcan las Escuelas de Tiempo Completo (ETC).

En la entidad 540 instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y secundaria ampliaron su jornada escolar para atender a un promedio de 88 mil alumnos, contando con un comedor para los horarios de desayuno y comida.

En entrevista con este Diario, Rivas Corona señaló que recientemente las autoridades educativas le avisaron de la suspensión del programa, por lo que rechazó que sea eliminado.

Mencionó que la Sección 31 del SNTE giró un oficio al gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez y al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordoñez, para demandar que no se elimine el programa de Escuelas de Tiempo Completo y se respete el cumplimiento de los pagos.

“Estamos haciendo todo lo que se pueda para que no se suspenda. He comunicado al maestro Alfonso Cepeda de lo que está pasando en la entidad con los compañeros trabajadores de la educación para que nos apoye a nivel federal porque este programa es muy importante, no solo en el beneficio económico para los maestros, también para los alumnos”, aseveró.

Mencionó que de las 540 escuelas que participan en el programa, en 351 tienen a maestros afiliados de la Sección 31, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. “Se buscan todas las alternativas para dar seguimiento al programa, pues en cada institución hay entre cinco y seis compañeros. Estamos hablando de casi cinco mil compañeros”.

Demetrio Rivas opinó que hay una incongruencia en el gobierno de la República ante la reducción de presupuestos en varias áreas, cuando en el sector educativo hay prioridad por la pandemia, para que ningún alumno se quede sin educación.

“Nos causa preocupación el aviso de suspensión de Escuelas de Tiempo Completo, espero que podamos hacer fuerza común porque tenemos un compromiso con la educación, con Tlaxcala y seguimos la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de privilegiar y poner al mismo nivel de oportunidades educativas a todos los niños del país”, anotó.

Asimismo, manifestó que el SNTE pedirá el apoyo del Congreso local por medio de la Comisión de Educación para que gestione en el Congreso de la Unión, la propuesta de continuar con los programas educativos.

Finalmente, dijo que apoyan la creación de un fideicomiso que dote de computadoras a los trabajadores de la educación y que les permita seguir con su trabajo a distancia.

540 escuelas de nivel básico participan en el programa de Escuela de Tiempo Completo.

