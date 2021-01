Piden pago maestros del Programa Escuelas de Tiempo Completo

Los docentes de Tlaxcala pertenecientes al Programa de Esuelas de Tiempo Completo se sumaron a la exigencia nacional hecha al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que les brinden certeza laboral a la brevedad.

Y es que este día, como una forma de hacer presión para que el Gobierno federal dé solución a sus peticiones, los docentes de diversos estados del país hicieron un pronunciamiento virtual pues de acuerdo con el coordinador nacionl Edwin Granados, aproximadamente 160 mil docentes no han recibido su pago desde el mes de septiembre del año pasado.

A nivel local son cerca de 4 mil 93 profesores los que están en esa situación, y quienes solicitaron al Gobierno de Tlaxcala otorgar el pago por lo menos de los meses de septiembre, octubre y noviembre, pues señalaron que se trata de un recurso que había sido etiquetado para ese ejercicio fiscal.

Hemos enviado oficios al gobierno del estado, hemos tenido pláticas con los secretarios de Educación Pública del Estado, pero no nos han dado respuesta... ya hemos hecho de todo y solo pedimos que alguien nos dé la cara y nos diga si nos van a pagar o no, por qué no es correcto que nos traigan como limosneros, señaló una de las docentes afectadas.

Añadieron que ya agotaron todas las instancias correspondientes, y que incluso la semana pasada enviaron un oficio al presidente de la República, pero que no les han dado respuesta, por lo que amagaron con tomar otro tipo de medidas en caso de que no tengan una respuesta pronto.

Nos da mucha tristeza porque el gobernador Marco Mena ha sido uno de los que ha destacado a nivel nacional por su buen gobierno, pero en este momento no puede dar solución a nuestras peticiones; además tenemos entendido que el Programa de Escuelas de Tiempo Completo completo desaparece con el nombre, pero se agrega al programa 'La escuela es nuestra, expresó.

