Piden tianguistas de la capital “piso parejo” en restricciones por Covid-19

Comerciantes del tianguis sabatino solicitaron al ayuntamiento de Tlaxcala "piso parejo" al aplicar las restricciones de ventas de productos considerados no esenciales durante la pandemia por Codi-19.

Este día, sostuvieron una reunión con el Secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, a quien solicitaron permitirles ofertar sus productos, como ropa y zapatos, al ser el único ingreso económico para el sostén de sus familias.

Sin embargo, al no llegar a un acuerdo para ser reincorporados a sus espacios, criticaron que al momento las autoridades municipales y estatales no han solicitado a tiendas de ropa y centros comerciales dejar de vender productos no esenciales.

Concentrados frente a la presidencia municipal de Tlaxcala, el grupo de inconformes consideró que a estas alturas el virus puede propagarse tanto en los tianguis, como en los centros comerciales.

Los tianguistas comentaron que en próximos días tendrán otra reunión con las autoridades capitalinas, para determinar si existe alguna fecha tentativa en la que puedan retomar sus ventas las cerca de mil 500 personas afectadas por esa situación.

