Plantas nativas son aliadas para conservación ambiental

Sensibilizar a la población sobre la importancia de las plantas nativas que crecen en áreas silvestres de Tlaxcala y los diversos beneficios ecológicos en cultivos y polinización, es el mensaje que transmite Jorge Cortés Flores, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus en Tlaxcala.

En las instalaciones de la UNAM, ubicada en la exfábrica de San Miguel Contla, en Santa Cruz Tlaxcala, los visitantes pueden conocer la actividad “Las plantas nativas en zonas urbanas y rurales ¿malezas o una oportunidad para la conservación de la biodiversidad en Tlaxcala?”, la cual es impartida sin costo.

En la UNAM cuentan con la lotería de plantas nativas para que los usuarios conozcan las diversas especies. Fabiola Vázquez / El Sol de Tlaxcala

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, las personas pueden asistir para conocer más sobre las plantas nativas que crecen en las orillas de las carreteras, en los jardines y los cultivos, pero también sobre la importancia y tipos de polinizadores y podrán jugar la Lotería de plantas nativas, que fue creada por una estudiante.

Sobre el tema, el investigador Jorge Cortés comentó que la actividad tiene el objetivo que los visitantes conozcan las plantas nativas, que la mayoría son hierbas que consideran maleza, pues en algún momento se pensó que podían interferir con el humano.

Compartió que existen dos tipos: las ruderales que crecen en zonas urbanas y son resistentes al pisoteo y concreto; y las arvenses, crecen en cultivos y zonas urbanas, pero tienen el estigma de que dañan la producción y son eliminadas.

Algunas plantas nativas que crecen junto a los cultivos son: polocote (Tithonia tubiformis), jitomatillo (Physalis chenopodifolia), Ruellia (Ruellia láctea) y girasol o mirasol (cosmos bipinnatus).

No obstante, destacó que la mayoría de las especies son amigas y no enemigas, debido a que tienen diferentes usos y funciones en el ecosistema, como movilizar nutrientes en el suelo, controlar plagas, reducir la erosión del suelo, polinización, regular la temperatura, proporcionan recursos florales a las aves e insectos, no requieren mucha agua, ayudan al crecimiento de la fauna local y compiten contra plantas invasoras. Además, pueden tener usos como el alimenticio, ornamental, y cultural.

Lamentó que en Tlaxcala reporten diversas especies de pastos africanos que son invasores y crecen en las orillas de caminos y cultivos, como el pasto bufel, zacate cadillo, alfombra y estrella; los cuales evitan el crecimiento de plantas, absorben los nutrientes del suelo y son difíciles de controlar, incluso el uso de herbicidas en los cultivos les abre la puerta a estas especies que son muy resistentes.

Indicó que en México existen 25 mil especies de plantas, lo que implica una gran diversidad, así que el mensaje es que no son maleza y aliadas para combatir y limitar el crecimiento de especies invasoras.

Además, las plantas nativas tienen la virtud de estar ajustadas a las estaciones del año, la mayoría sólo crece en temporada de lluvia y mueren en temporada de seca y frío, pero antes produjeron sus semillas y las dejaron en el suelo, así que son fáciles de manejar y no requieren tanta agua, como ocurre con el pasto.

En los jardines de los hogares, comentó que pueden tener plantas nativas en sustitución del pasto, el cual requiere mucha agua para conservarse.

Otra particularidad es que las plantas nativas son importantes en la producción de recursos florales, muchas especies proveen recursos para polinizadores, que son de suma importancia, pues cerca del 90 % de las plantas con flores dependen de ellos para reproducirse, lo que evitará que se pierdan los bosques y la supervivencia humana.

Agregó que el 75 % de los alimentos en el mundo dependen de los polinizadores y el 85 % de los cultivos en México también dependen de los polinizadores. Así que, si las personas fomentan la presencia de plantas nativas en orillas de caminos, jardines y sitios que no se usan, se puede contribuir con el servicio de polinización.

“No son maleza, tenemos una diversidad enorme, en Tlaxcala existen muchos problemas ambientales de devastación, pero todavía podemos fomentar la conservación de las plantas nativas y la polinización para seguir comiendo aguacates, jitomate y otras frutas”, concluyó.

En Tlaxcala los polinizadores con mayor importancia son los colibríes, las abejas, mariposas y moscas, estas últimas tienen una gran diversidad de especies y algunas polinizan los aguacates.