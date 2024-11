Plantean tipificar como delito la violencia contra docentes

Para abatir las agresiones físicas y verbales contra el personal educativo de Tlaxcala por parte de padres de familia, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala presentará la iniciativa para tipificar como delito la violencia contra de los trabajadores de la educación en su espacio laboral.

El titular de la Sepe-Uset, Homero Meneses Hernández, expuso que recientemente se presentó un caso en el Centro de Atención Infantil de Zacatelco, donde un paterfamilia violentó a una docente en estado de gravidez.

Hay un ejemplo doloroso, pero lo que no se conoce no se corrige; un padre de familia, ante su frustración, llegó muy molesto porque su bebé se hizo del baño dos veces, la primera vez le cambiaron de ropa, la segunda ya no le pusieron ropa interior, sólo el pantaloncito simple, narró el secretario de Educación.

Contla de Juan Cuamatzi formalizó su comité de cambio climático que trabajará en coordinación con las instituciones educativas. Armando Pedroza / Colaboración especial

Después, el padre de familia agredió a la maestra física y verbalmente, detalló Homero Meneses Hernández durante la firma de convenio Territorial de Coordinación y Concurrencia Sepe-Uset-Contla de Juan Cuamatzi.

Asimismo, ejemplificó un caso más en otro municipio (no mencionó cuál) pero ahí tuvieron que retirar a todo el personal educativo para garantizar su seguridad.

Desde la legislatura pasada yo se plantea esta iniciativa, pero no logramos consenso, y ahora que le he mostrado la evidencia a la gobernadora, ella me ha autorizado presentar la iniciativa que ya estamos construyendo que, incluso, quiero que participen todos los directores y directoras de las escuelas, para reivindicar socialmente al magisterio, detalló Homero Meneses.

FORMAN COMITÉ DE CAMBIO CLIMÁTICO EN CONTLA

Durante la firma de convenio con la alcaldesa de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, el secretario de Educación atestiguó la formación del comité de cambio climático, que trabajará de la mano con las escuelas públicas de esa jurisdicción.

Con esto, se busca que desde la educación se pueda transmitir conciencia de los efectos negativos del cambio climático, para trabajar en acciones preventivas del cuidado del agua y realizar labores de reforestación, así como faenas comunitarias donde intervengan también padres de familia.

Por otra parte, el convenio entre la Sepe-Uset con el gobierno de Contla permitirá garantizar los servicios básicos, así como la apertura de los espacios educativos en temporadas de vacaciones y fines de semana con actividades culturales, deportivas, entre otras.

En Contla de Juan Cuamatzi existen 42 escuelas de nivel básico, donde cursan sus estudios seis mil 811 alumnos de educación básica como 498 trabajadores de la educación, espacios que se pueden abrir para tal fin, expresó Homero Meneses.

Asimismo, en el estado hay 139 bibliotecas, tres ubicadas en Contla, espacios que se deben explotar al máximo, “no utilizarlos como bodegas”, mencionó el secretario de Educación.

En otro rubro, registros de la Sepe indican que hay 986 personas en el municipio en situación de analfabetismo, donde exhortó a las autoridades locales y alumnos de educación media superior a unir esfuerzos para abatir esa falta de instrucción elemental.

Finalmente, Homero Meneses Hernández reconoció la carencia de docentes de educación especial en las escuelas del estado, sólo hay 842 maestros con clave de educación especial, por lo que tratarán de fortalecer esos espacios con la colaboración de los ayuntamientos.