Plataforma para subir las calificaciones no fue habilitada por Sepe

Aunque el calendario escolar marca el 12 de noviembre como día de descarga administrativa, los docentes no pudieron realizar dicha acción debido a que la plataforma de la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) no fue habilitada para tal fin, a pesar de que hubo suspensión de clases en las escuelas de educación básica del estado.

Local

En un recorrido por algunas instituciones de la entidad, El Sol de Tlaxcala constató que los docentes realizaron pendientes, como la realización de sus portafolios de evidencia, así como otras actividades, pero no les fue posible subir las calificaciones correspondientes al primer trimestre.

No dejes de leer: ➡️ Presentan gabinete del gobierno entrante en Puebla

Eso sí, indicaron que no es la primer vez que esto sucede, pues casi siempre la situación es la misma, donde deben acudir a las escuelas, pero no pueden realizar dicha acción, ya que la herramienta no la habilita la Secretaría. Asimismo, señalaron que son días posteriores a esta fecha en que el portal está abierto para el registro y puedan realizar la carga, más no el día que lo marca el calendario, pero es en esos momentos cuando los docentes están ocupados planeando clases y demás.

De igual forma, lamentaron que aunque la plataforma estuviera disponible para dicha acción, casi ninguna de las escuelas cuenta con servicio de internet para que puedan acceder, por lo que es hasta que llegan a sus hogares cuando deben realizarlo.

Lee más: ➡️ Mensaje íntegro de AMLO con motivo de su primer Informe de Gobierno

Por lo anterior, exhortaron a la dependencia estatal para que, en la medida de sus posibilidades, pueda tener lista la plataforma y así registren las evaluaciones, las cuales ya tienen desde días antes y hasta revisadas por los directivos.

Una vez hecha la carga, los directivos de cada institución educativa tienen algunos días para revisar que estén en plataforma, avisar al personal del módulo y verificar que no existan errores o, en todo caso, corregirlos antes de que la cierren.

Continúa leyendo ⬇️





Local Por bajas temperaturas, cambia el horario de ingreso a primarias tlaxcaltecas

Local Cambian a los directivos de la Escuela Normal Urbana