Población comienza a romper cuarentena, en Xicohtzinco

Comerciantes y ciudadanos de Xicohtzinco ansían retomar las actividades “normales” y han empezado a romper el confinamiento, reportó el alcalde José Isabel Badillo Jaramillo.

En entrevista, sostuvo que los comercios han subido sus cortinas, y a pesar de que Protección Civil y Seguridad Pública Municipal les han dicho a sus propietarios que no lo hagan, se han opuesto.

“El mercado se encuentra cerrado pero algunos comerciantes nos han hecho la petición de que lo abramos, pero les hemos comentado que aún no tenemos indicaciones por parte del gobierno estatal y federal, además los ambulantes no hacen uso del cubrebocas, lo cual, quiere decir que no hay garantías”, soltó.

El alcalde del sur de la entidad, agregó que la ciudadanía también ha comenzado a salir de sus viviendas, sin mascarillas y sin uso de guantes, “además siguen organizando XV años, bodas y bautizos, pero no podemos hacer nada cuando es al interior de sus casas”.

Mencionó que a través de las redes sociales, lonas y espectaculares han recomendado a la población no “relajarse”, pero consideran que el tiempo de confinamiento ha sido demasiado y sus ahorros han caducado.

El munícipe sostuvo que se apoyan de la Guardia Nacional para hacer las inspecciones, las cuales han redoblado los fines de semana para inhibir las aglomeraciones y romper las cadenas de contagio.

Por otro lado, el alcalde pidió no tomar a broma el tema, ya que a la fecha se han registrado cuatro fallecimientos y 11 contagios, mientras que en el estado los números continúan en franco incremento.

