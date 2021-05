Pobladores cierran presidencia de comunidad de Guaquilpan y retienen a tres policías, en Calpulalpan

Vecinos de San Marcos Guaquilpan, perteneciente al municipio de Calpulalpan, mantienen tomada la presidencia de comunidad y retienen a tres policías para exigir a su autoridad la rendición de cuentas del gasto corriente asignado.

Estos hechos ocurren desde la tarde-noche de ayer y al momento permanecen “privados de su libertad” un oficial de esa localidad y dos municipales, además de que no permiten el acceso a trabajadores para desempeñar sus funciones.

La exigencia de los inconformes es la rendición de cuentas, ya que afirman que quieren conocer las inversiones que ha hecho el edil de Guaquilpan en el transcurso de su mandato, pues acusan mal manejo de recursos económicos.

TODO ES ORQUESTADO POR NEPTALÍ GUTIÉRREZ: EDIL

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, Miguel García Delgadillo, presidente de la comunidad de San Marcos Guaquilpan, afirmó que estos disturbios son encabezados por el alcalde Netptalí Gutiérrez Juárez para dañar su gestión.

Mencionó que en lo que va de su mandato (más de cuatro años) las mismas personas, entre ellos familia de Neptalí, le han tomado constantemente las instalaciones de la presidencia. Lo grave –dice- es que lo hacen bajo amenazas y actitudes agresivas.

Por estos hechos, García Delgadillo mencionó que ya solicitó al munícipe un reunión de Cabildo para aclarar dudas e inconformidades, pero en todo momento se los ha negado al presuntamente querer cuidar intereses personas, ya que ahí radica la familia de su esposa.

Recordó que en el 2019 fue golpeado y amenazado de muerte por Netptalí Gutiérrez Juárez y pese que procedió legalmente en su contra, lamentó que su denuncia no haya tenido un seguimiento por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Foto: Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala

“Neptalí es un ratero y compra a la justicia, ahora él orquesta todo este movimiento, lo grave es que cometen un delito por privar de la libertad a tres oficiales y encerarlos en este edificio con candado”, refirió.

Aseveró que tiene la disposición de rendir cuentas al pueblo que representa, pero también externó que no será bajo presión, insultos o amenazas, como casi todo el tiempo lo han hecho, pues “lo único que administro es gasto corriente, mes con mes entregó mis cuentas y no he tenido observaciones, caso contrario a Neptalí”, sostuvo.

