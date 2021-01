Pocos niños salieron a las plazas a jugar

Contados fueron los niños que salieron de sus hogares para estrenar los juguetes obsequiados por los Reyes Magos, pues el temor de contagios de Covid-19 y el cierre de las plazas públicas limitaron esa la tradición.

En un recorrido efectuado por Chiautempan, este Diario constató que en comparación con otros años, hubo apenas unos infantes que salieron a jugar con las pelotas y patines en algunas canchas y parques de la ciudad.

SE QUEDARON EN CASA

A pesar de que los Reyes del oriente llegaron de madrugada y los niños se despertaron para abrir los regalos temprano, casi todos se quedaron a disfrutarlos en casa, pues las plazas públicas se encuentran acordonadas.

En distintos horarios, El Sol de Tlaxcala recorrió los parques, Hidalgo, Juárez y La Paz, en donde solo se observó de uno a tres niños como máximo, mientras que los jefes de familia que los acompañaron, refirieron que buscaron horarios donde no hubiera tantas personas parta evitar aglomeraciones.

-¿Desde a qué hora están aquí?- se le inquirió a unos padres de familia que acompañaron a su hija, quien fue a patinar frente a la presidencia municipal.

-“Apenas llegamos, tenemos cinco minutos patinando, lo bueno es que no hay mucha gente, a lo mejor llega más tarde”, dijo la madre.

-¿Están estrenando juguetes?- se le cuestionó a otra familia que jugaba futbol en una cancha de futbol rápido, ubicada en el parque La Paz.

-“Sí, vinimos ahorita a las 11 de la mañana porque nos dimos cuenta que no hay gente, sobre todo porque ahorita no se puede salir, pero en casa no tenemos donde jugar, por eso obligadamente salimos un ratito”, respondió el padre de familia.

Durante el recorrido por las principales calles, se observó que unos cuantos niños salieron a las calles a jugar con sus juguetes nuevos, pero en menor medida que en 2019 o 2020, pues ante la pandemia, los jefes de familia prefieren cuidar a sus hijos de contagios.

Entre los juguetes que manipularon los menores de edad hubo pelotas, carritos eléctricos, patines, avalanchas, bicicletas, muñecas y patinetas.

