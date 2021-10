Podrán participar 15 partidos políticos: Juan Carlos Minor

Los 15 partidos políticos que participaron durante el proceso electoral ordinario 2020-2021 tienen a salvo sus derechos para participar en la elección extraordinaria para definir las titularidades de cinco presidencias de comunidad, informó el consejero del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Juan Carlos Minor Márquez.

Local

En entrevista, señaló que el proceso electoral extraordinario es una extensión del ordinario, de ahí que las fuerzas políticas que participaron lo podrán hacer a pesar de que hayan perdido su registro como partidos políticos locales o su acreditación ante el ITE como institutos nacionales.

Comentó que conforme al Acuerdo avalado por la autoridad electoral, los 15 institutos que participaron en las elecciones ordinarias del 6 de junio podrán competir en la elección extraordinaria a realizarse en los municipios de Totolac, Huamantla, Tepetitla, Chiautempan y Nanacamilpa.

Juan Carlos Minor Márquez detalló que en caso de que no exista una impugnación al Acuerdo ya aprobado por la autoridad electoral, los partidos no están impedidos a participar, aunque en la elección ordinaria no hayan postulado una candidatura para los cargos en disputa.

Refirió que al repetirse todas las etapas del proceso ordinario, si así lo deciden los partidos podrán conformar coaliciones o candidaturas comunes, solo que la integración y registro tendrá que realizarse en un plazo más corto.

