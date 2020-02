Por acoso, cesa la UATx a 4 docentes

Por presunto acoso sexual contra alumnas de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas (CEA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), fueron suspendidos cuatro docentes desde el pasado miércoles, por lo que no darán clases en el campus Amaxac o Ribereña, refirió el rector Luis González Placencia.

Local Suspenden a cuatro catedráticos de la UATx por incurrir en presunto acoso sexual

Refirió que los cuatro casos son los únicos que hasta el momento registra la universidad, pues existen muchos rumores, pero no denuncias formales para poder actuar.

Unos 60 alumnos de la UATx se manifestaron en Rectoría para frenar los casos de abuso sexual en la universidad /FABIOLA VÁZQUEZ

Lo anterior lo dio a conocer el rector durante el diálogo que estableció con un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras que respaldaron a sus compañeras del CEA, quienes denunciaron el presunto hostigamiento desde el pasado lunes.

Local Se suma Tlaxcala a "Un día sin mujeres"

Así que efectuaron una nueva manifestación este 27 de febrero, en la que el grupo de estudiantes arribó a Rectoría para exigir un freno a los abusos de los docentes.

Ahí, González Placencia dijo que el miércoles acudió al campus de Amaxac para escuchar las demandas de las alumnas, donde unas 60 mujeres se reunieron con él y entregaron sus denuncias, las cuales fueron remitidas al Consejo Universitario con la comisión de Honor y Justicia.

Señaló que mientras se resuelve la investigación y verifican las acusaciones de acoso sexual, de las cuales cuentan con pruebas, los docentes no podrán acercarse a la universidad.

Entrega @UNESCO a Tlaxcala certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial por talavera artesanal



Lee la nota aquí➡ https://t.co/WJcZHXAgfR#Cultura #Artesanos #Talavera @edithanabel_av @alefrausto pic.twitter.com/euYZGtQ4l7 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

NO ES SENCILLO DESPEDIRLOS, DICE RECTOR

González Placencia precisó a los alumnos que no es sencillo despedir a un profesor porque están amparados por el contrato colectivo de trabajo, es decir, no son empleados directos del rector, pero mientras llegan a una determinación, adelantó que instaurarán el protocolo de acción para atender las denuncias de las y los universitarios.

Local Disertan en el Poder Judicial conferencia para sensibilizar sobre violencia de género

Desde este día quedó habilitada en la página oficial de la UATx la ventanilla virtual para que puedan hacer sus denuncias de manera confidencial y anónima y sean atendidas directamente por mí para darle seguimiento y llegar a un acuerdo, aseveró el rector.

Puntualizó que no serán evidenciadas las personas que realicen sus denuncias, de ahí que garantizó un ambiente de paz y armonía, mientras reprobó actitudes de los profesores que incurrieron en estas acciones, pues tienen la obligación de transmitir conocimiento a sus alumnos y generar condiciones para que se sientan seguros en la universidad y no sea un momento de sufrimiento, acosos, vejaciones y violaciones en sus derechos.

Suspenden a cuatro catedráticos de la @UATxOficial por incurrir en presunto acoso sexual



Continúa leyendo ➡ https://t.co/etwEnzDS2D#AcosoSexual #UnDiaSinNosotras #ViolenciaDeGenero pic.twitter.com/56QCVpRis3 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

Por lo que invitó a los estudiantes a realizar sus denuncias para frenar actitudes que no son adecuadas y adelantó que en marzo iniciará una campaña para "reeducar" a los profesores para que entiendan que no pueden tocar, agredir, poner sobrenombres o invitar a tomar un café a sus alumnas, actos que no forman parte del proceso de aprendizaje.

Local No debe politizarse reclamo de mujeres: Garay Loredo

La protesta de este día fue derivada de la manifestación del pasado 24 de febrero en el campus Amaxac del CEA, donde alumnas se atrevieron a alzar la voz y evidenciaron a cuatro docentes que presuntamente han acosado a mujeres desde hace varios años, pero que no se atrevían a denunciar por temor a represalias.

Al respecto, el rector mencionó que en la universidad respetan el derecho de los alumnos para manifestarse y expresar sus inconformidades sin pedir permiso, con la garantía de que no serán amenazados o agredidos.

Finalmente, los alumnos expusieron las carencias en las diferentes facultades, respecto a la iluminación, mobiliario y falta de equipo para su formación académica, entre otros.

Denuncias

De los cuatro docentes acusados por presunto acoso sexual fueron remitidas al Consejo Universitario para la investigación y verificación de las acusaciones.

Verifica Sedeco avance de nave industrial de la empresa Aceros del Toro



Continúa leyendo ➡ https://t.co/becF2L4WFt #Economía #Empresa pic.twitter.com/S8fwvZWeLB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 27, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Convocan a curso de Defensa Personal Femenil en la capital

Municipios Se unen comunas tlaxcaltecas a #UnDíaSinNosotras