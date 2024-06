Por cambio de rutas rumbo a EE. UU., se reduce presencia de migrantes en albergue La Sagrada Familia, en Apizaco

En lo que va del año el albergue La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, disminuyó el flujo atenciones de migrantes a causa de que migrantes centroamericanos decidieron tomar otra ruta para atravesar el centro del país rumbo al norte y llegar a Estados Unidos de América (EE. UU.).

El director del refugio, Sergio Luna, expuso que de enero a mayo atendieron a 750 migrantes que proceden principalmente de Honduras, con 477 personas que recibieron los servicios; le siguen los originarios de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Perú, Colombia, incluso mexicanos.

En La Sagrada Familia continúan brindando la atención a migrantes que pasan por la entidad. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

En este sentido el especialista en migración expuso que la disminución de atenciones en el albergue se debe al incremento de los operativos de detención migratoria que desde el año pasado efectúa el Instituto Nacional de Migración (INM), particularmente en el punto migratorio instalado en el municipio de Xaloztoc, que está prácticamente a ocho kilómetros antes de llegar al refugio ubicado en Apizaco.

Eso, continuó, está impidiendo que los migrantes que vienen en condiciones vulnerables lleguen a descansar, además de ser atendidos en La Sagrada Familia que tiene varios años brindando ayuda humanitaria y caritativa a centroamericanos y sudamericanos que buscan llegar al norte de México y a EE. UU.

Reconoció que las estadísticas del INM reflejan mayor detención de migrantes en territorio tlaxcalteca, lo que al final provoca la reducción de atenciones que otorga el refugio.

Sergio Luna consideró que los migrantes utilizan otras rutas para atravesar Tlaxcala, de tal forma que no sean detenidos por las autoridades migratorias y sigan su rumbo al norte del país, muchas veces caen en redes de tráfico de personas que pone en mayor riesgo su integridad.

No ha disminuido al grado de que no pasan, vemos que están pasando las personas pero no en la cantidad que vimos pasar en 2021 y 2022; sin embargo vemos que sí disminuyó el flujo, remarcó.

El director del albergue recordó que, en 2023, La Sagrada Familia atendió a poco más de tres mil 600 personas, mientras que de enero a mayo atendieron 750 personas.

Entonces si hay una reducción muy sentida del número de personas que están llegando al albergue nos preocupa nos inquieta porque siguen pasando, pero lo están haciendo por otras vías y por otras formas que les implican mayor riesgo a las personas que transitan por nuestro estado, comentó.

Aclaró que el equipo de colaboradores mantiene los servicios en Apizaco de manera normal todos los días para los migrantes que necesitan alojarse, descansar, comer, tener atención médica y psicológica.

Creemos que hay circunstancias económicas sociales de la región de México y Estados Unidos están influyendo para que de alguna forma se modifique un poco el flujo de las personas. La seguridad siendo un factor para dejar su lugar de origen, aunado a las condiciones económicas desfavorables; por eso es que migran para mejores condiciones, consideró.

Por último, comentó que el albergue La Sagrada Familia tiene acciones de sensibilización en las comunidades cercanas, con la misión de compartir la necesidad de integrar a las personas migrantes en tránsito y que deciden permanecer por unos días en territorio tlaxcalteca.

ANTECEDENTE

En las instalaciones de La Sagrada Familia los migrantes pueden : comer, descansar, obtener un poco de ropa, zapatos, medicamentos y también ser canalizados a instituciones de salud para su atención médica, además de recibir asesoría jurídica y atención psicológica.

El tiempo promedio de estancia de los migrantes es de 48 horas, aunque hay casos en los que permanecen más tiempo por su condición de salud, médica o jurídica.

3,600 personas fueron atendidas por La Sagrada Familia en 2023; mientras que de enero a mayo atendieron 750 personas.

El equipo de colaboradores mantiene los servicios en Apizaco de manera normal todos los días para los migrantes que necesitan alojarse, descansar, comer, tener atención médica y psicológica.