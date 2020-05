Por decidirse, el ciclo escolar de Tlaxcala

La Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) afirmó que será el Consejo Estatal de Salud la instancia que decidirá el futuro del actual ciclo escolar, pues después de sesionar esta semana darán a conocer la determinación, esto con base en el comportamiento que tenga la propagación del Covid-19 en la entidad.

Lo anterior, luego de que varios gobernadores de distintos estados de la República anunciaron que los alumnos no regresarían a clases en lo que resta del actual ciclo escolar, el cual está previsto terminar en julio.

Por ello, la dependencia estatal indicó que, al momento, están en el análisis de esta posibilidad, pues en un principio se marcó el uno de junio como el día en que todos los alumnos del país regresarían a las aulas, aunque en algunos municipios, donde no se habían registrado contagios y tampoco tenían vecindad con alguno que sí había presentado casos, podrían regresar a la normalidad el próximo 18 de mayo.

Sin embargo, la Sepe informó que mientras no se decida el destino de lo que resta de este ciclo lectivo, continuarán trabajando a través de la plataforma Aprende en casa, la cual se transmite en televisión abierta y de paga, así como en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para que no hagan caso a información no oficial y estén pendientes de los anuncios que desde el gobierno estatal realice esta dependencia, con el objetivo de no desinformase y evitar malestar y confusión con respecto al regreso a las escuelas.

377,928 Alumnos es la matrícula de los diversos niveles educativos.

