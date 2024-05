Por diversas anomalías, determina Congreso la no ratificación de dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa

Con el argumento de que no gozan de buena reputación, aunado a que su desempeño profesional no se ajustó a los principios que rigen la carrera judicial e incurrieron en diversas irregularidades durante su periodo, el Pleno del Congreso del Estado decidió no ratificar en el cargo a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Marcos Tecuapacho Domínguez y María Isabel Pérez González, respectivamente, de ahí que su plazo concluirá el próximo 31 de agosto.

Durante la lectura, los diputados expusieron que las resoluciones de Pérez González carecieron de rigor técnico para ser ratificados en los términos constitucionales, es decir, que más allá de los estudios se desprende que carece de capacidad para manejar un tribunal de envergadura, relevancia y coyuntura social como representante e impartidor de justicia.

Asimismo, el informe señala que la magistrada no goza de buena reputación, aunado a que su desempeño profesional no se ajusta a los principios que rige la carrera judicial, además, evidenció que no desarrolló su actividad jurisdiccional con dedicación para que pueda permanecer en su cargo y generar así que la sociedad cuente con magistrados idóneos, independientes y autónomos.

También, que se trate de personas que en el desempeño en sus funciones se hayan apegado a los principios de honestidad, independencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia con la excelencia para impartir justicia en la sociedad para lograr estos objetivos.

De igual forma, menciona que incurrió en graves irregularidades, además de actos u omisiones señalados, lo que deriva que durante el lapso en el que ha ejercido el cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa ha incumplido la mayoría de los principios que deberían orientar su proceder y siendo así, puesto que los aspectos señalados se encuentran probados.

Por su parte, el análisis realizado a Marcos Tecuapacho Domínguez reveló que durante el lapso en que ha ejercido el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, ha incumplido la mayoría de los principios que debieran orientar su proceder, y siendo así, puesto que los aspectos señalados se encuentran probados con las documentales que obran en actuaciones.

Asimismo, demuestra que, respecto a la calidad y eficacia de la función del servidor evaluado, la falta de ética y profesionalismo con el que se ha conducido en el desempeño de su encargo, así como la falta de cumplimiento de la legislación laboral son suficientes para no ratificarlo en su cargo.

Aunado a lo anterior, el dictamen subraya que resultaría contrario al principio constitucional de paridad de género en la integración de los órganos de gobierno que son electos mediante el ejercicio de facultades constitucionales y legales por los Poderes de esta entidad federativa, pues debe atenderse que el principio de paridad de género se establece la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.

Concatenado con lo anterior, el dictamen señala que es necesario requerir al Poder Ejecutivo que emita una convocatoria con mayoría de mujeres, para la elección de magistraturas que integrarían al Tribunal de Justicia Administrativa, dentro de las cuales se debe fundamentar que la finalidad buscada que la integración del referido órgano jurisdiccional deberá ser paritaria, atendiendo a lo mandatado por la Constitución, lo que concordará con la visión de este órgano legislativo, en tanto que se deben reservar los espacios para mujeres, hasta en tanto se alcance el principio de paridad.

PARIDAD

El no ratificar al magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez da pie a tener un Tribunal integrado en su mayoría por mujeres.

La Secretaría Parlamentaria del Congreso y el actuario parlamentario de esa soberanía notificarán personalmente el presente acuerdo -aprobado por unanimidad de votos- a los magistrados, lo que deberá realizar en el recinto oficial que corresponde al TJA.