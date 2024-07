¡Por dos votos! Tras recuento de votos, confirman triunfo de Morena en Santa Cruz Techachalco, Panotla

Tras la apertura de paquetes electorales y con una diferencia de apenas dos votos, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) confirmó el triunfo de la fórmula integrada por Rafael Vázquez Cuéllar y Macario López Zempoalteca, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la presidencia de comunidad de Santa Cruz Techachalco, Panotla.

En sesión permanente celebrada el pasado uno de julio, el Consejo General hizo el cómputo de la elección en atención el acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral Tlaxcala en el expediente TET-JE-161/2024, que le mandató que en un término no mayor a cinco días debería realizar dicho conteo.

En este sentido y después del cómputo de cada uno de los sufragios el resultado fue el siguiente: Partido Acción Nacional no registró candidato; 283 votos para el Partido Revolucionario Institucional; 190 para el de la Revolución Democrática; del Trabajo 29; Verde Ecologista de México 282; Movimiento Ciudadano no registró; Alianza Ciudadana 10; Morena 285; Nueva Alianza 47; Redes Sociales Progresistas 20; Fuerza por México 89; candidatos no registrados 13; votos nulos 50 para un total de mil 298 sufragios.

En consecuencia, el Consejo General del ITE determinó que la constancia de mayoría emitida por el Consejo Municipal es válida y mantiene su validez, con lo cual cumplió lo emitido por la autoridad jurisdiccional.

En su momento, el representante de Morena ante el ITE, José Luis Ángeles Roldán, reconoció la participación ciudadana de la comunidad, así como la de los candidatos, partidos políticos y el buen trabajo hecho por los consejos municipales, así como de los funcionarios de casilla por el conocimiento que tuvieron de los votos válidos o nulos, entre otros.

Además, también destacó el hecho de haber realizado una elección concurrente, de ahí que la de comunidad es la última que se contó y, aunque fue la última, el recuento da la certeza que los funcionarios de casilla actuaron profesionalmente y con conocimiento, tal como se los indicaron en el Instituto.

El pasado 26 de junio el TET aprobó la contabilización de votos en la elección de Santa Cruz Techachalco.