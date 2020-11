Por encuesta decidirán candidatura de Morena en Tlaxcala

El candidato o candidata del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para gobernar Tlaxcala será elegido a través de una encuesta, pues según la convocatoria emitida el pasado viernes ese será el método que la dirigencia nacional usará cuando haya varios registros de aspirantes.

Y es que en el caso de la entidad, por lo menos tres personas han hecho públicas sus intenciones por llegar a la primera magistratura del estado por ese partido: Lorena Cuéllar Cisneros, exdelegada de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal; la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y la empresaria Dulce Silva Hernández.

Según la convocatoria para el registro de los aspirantes, emitida por la dirigencia nacional de Morena, el resultado con el nombre del candidato o candidata de Tlaxcala será revelado a más tardar el 1 de febrero de 2021.

En el caso de Tlaxcala, el registro será ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la Colonia Roma, Ciudad de México, el 5 de diciembre en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y los resultados serán dados a conocer a más tardar el 30 de enero de 2021.

Además de los requisitos y la documentación básica, los aspirantes deben acreditar su afiliación a Morena, entregar un proyecto de trabajo de gobierno, semblanza curricular, carta de adhesión y conformidad con los documentos básicos de Morena, carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido sanción firme por violencia política de género y, entre otros, un documento compromiso de asumir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La Comisión Nacional de Elecciones aprobará un máximo de cuatro registros, los aspirantes se someterán a una encuesta o estudio de opinión para determinar al candidato idóneo y mejor posicionado para representar a Morena como candidato a la gubernatura de Tlaxcala.

En caso de que se apruebe un solo registro se considerará como única y definitiva opción.

SE REÚNEN ASPIRANTES Y DIRIGENCIA NACIONAL

El pasado viernes, la Comisión Nacional de Elecciones del partido se reunió con Lorena Cuéllar Cisneros, Dulce Silva y Ana Lilia Rivera Rivera, algunas de las aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala.

Ahí, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que el partido se ha distinguido por ser un referente de la participación política de las mujeres y que, con ese acercamiento con las aspiran a la gubernatura de Tlaxcala, seguirán en la construcción de la unidad, el diálogo y el consenso.

