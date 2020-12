Por la fuerza, campesinos ingresan al Congreso local; demandan ser escuchados

Al no ser atendidos por los diputados locales tal como había sido acordado, integrantes del Movimiento Social por la Tierra y de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, ingresaron por la fuerza al Congreso local para solicitar a sus representantes populares atender sus demandas.

Municipios Analizarán fondo para municipios: diputados locales

Luego de esperar por aproximadamente dos horas, los productores decidieron abrir por medios propios la puerta superior del pleno del Congreso local y de esa forma estar presentes en la sesión ordinaria de este jueves, algo que les había sido negado.

Foto: Karla Muñetón

"Seguimos de pie", "Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno" y "El gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción es el gobierno", fueron frases que los productores plasmaron en dos mantas que exhibieron.

Todo lo que tienes que saber sobre la regularización del "home office”



Lee la nota aquí➡ https://t.co/LyTz6Vxz4a#Tlaxcala #finanzas #Reformas pic.twitter.com/yug6kqmLB6 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 9, 2020

Sus demandas son aumentar en un 7 % el presupuesto al campo para el próximo ejercicio fiscal, y que pase de los 158 millones de pesos etiquetados este año a mil 400 millones de pesos para 2021.

Sin embargo, al no tener alguna respuesta y no ser atendidos todavía por los legisladores locales, los campesinos buscaron la forma de ser escuchados y amagan con no retirarse de Palacio Legislativos hasta no existir un acuerdo. #Entérate 🔴 Suspenden actividades en Juzgado Primero Civil de Cuauhtémoc; juez y personal dan positivo a Covid-19



Lee más aquí ➡

https://t.co/AkkbjgoFSX#Salud #Tlaxcala #Covid pic.twitter.com/ZYBkzlGzhB — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 10, 2020

Continúa leyendo:

Local Respalda Congreso local minuta que quita fuero constitucional al presidente de México

Local Transparente, proceso para Comité del SEA