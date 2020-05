Por la pandemia, urge ayudar a los trabajadores sin empleo y que laboran en la informalidad: Joel Molina

El senador de Morena, Joel Molina Ramírez, consideró urgente ayudar a los trabajadores que se han quedado sin empleo durante la contingencia sanitaria, y también a las personas que laboran en la informalidad y han visto afectados sus ingresos en los últimos meses.

Refirió que, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), en abril se perdieron 2,638 fuentes laborales en el estado de Tlaxcala, y que, además, 7 de cada 10 tlaxcaltecas están ocupados en la informalidad, por lo que es indispensable que se diseñen planes y se destinen fondos para garantizar apoyos a las familias de estos trabajadores.

“Esta población es la más afectada con las medidas de aislamiento físico, porque en esta cuarentena no es fácil encontrar trabajo, y quienes tienen que salir a la calle a ganarse la vida o tienen que abrir un pequeño negocio, no lo pueden hacer, por la recomendación de cuidar su salud. Esa es la razón por la que tahoneros, meseros, choferes, y ferieros, entre otros, se han estado manifestando en las últimas semanas, con la esperanza de ser escuchados, pero aún no tienen respuesta”, dijo.

En este sentido, Joel Molina recordó que, en Tlaxcala, poco más de la mitad del presupuesto de este año no está etiquetado, por lo que el gobierno estatal está en posibilidades de ajustar partidas para financiar acciones que ayuden a garantizar un ingreso o apoyar la alimentación de los sectores más vulnerables, y con ello enfrentar los efectos de esta crisis.

“Y si no es suficiente, como ya lo habíamos planteado, se puede recurrir a la austeridad para contar con recursos adicionales que sirvan verdaderamente al pueblo en este complicado momento, porque hasta este momento poco más del 2% del presupuesto estatal se utiliza para enfrentar la emergencia sanitaria, un porcentaje mínimo para la magnitud de la problemática que enfrentan miles de familias tlaxcaltecas”, abundó.

