Por temporada de calor, resienten familias alto consumo de electricidad

Desde el mes de abril y durante mayo los hogares tlaxcaltecas ya resienten los precios altos en el consumo de energía ante las altas temperaturas. Los recibos de luz han llegado con una facturación prácticamente al doble del periodo anterior.

Local Incrementa la venta de hielo en la entidad, coinciden comerciantes

Con la temporada de calor, en muchos hogares han incrementado el uso de ventiladores y aire acondicionado, que sumado al uso de electrodomésticos como: la plancha, lavadora, refrigerador, hornos eléctricos y de microondas genera un mayor consumo de energía eléctrica, lo que dispara el pago de las tarifas establecidas domésticas y de alto consumo que fija la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Este Diario recopiló las opiniones de familias que están asombrados de los incrementos constantes en los recibos de luz, pues al final es un gasto extra que deben cumplir para continuar con el servicio de energía eléctrica.

Francisco N. lamentó que su recibo de luz llegara con un precio alto, al pasar de 400 en el bimestre anterior a mil 90 pesos en este mes de mayo, lo que básicamente duplicó el pago.

“Revisé el recibo de luz de la CFE y estoy pagando el doble cuando las actividades de uso de luz son normales; sí es un golpe al bolsillo, ahora pagamos más por el mismo consumo de energía”, comentó el jefe de familia originario de Zacatelco.

Te puede interesar:➡️ Adiós al recibo de luz en papel; llegará vía correo electrónico

Por su parte, Erika N., originaria del Centro Histórico de Tlaxcala, mencionó que pagó dos mil 590 pesos, precio que es similar desde diciembre pasado. Dijo que pidió una aclaración en la CFE, pero fue en vano.

“En casa tengo aire acondicionado, pero no está funcionado todo el tiempo, en la CFE dicen que es por el alto consumo de energía, pero en diciembre que por las luces navideñas pagas más, total que todo el tiempo es mayor el costo por la energía eléctrica”, reprochó.

Local Difunde CFE recomendaciones para ahorrar energía; no solo se refleja en el bolsillo sino en el combate al calentamiento global

Ernestina Morales, originaria de Panotla, confirmó que en cada recibo de luz el incremento promedio es de 30 pesos, pero en la CFE le argumentan que el medidor hace las lecturas correctas del consumo de energía eléctrica.

Lee también:➡️ CFE generará el 61% de la energía eléctrica del país al final de la administración: AMLO

Uso focos ahorradores y sólo tengo el refrigerador en uso, de ahí en fuera no estoy lavando todos lo días, ni la televisión está conectada todo el tiempo, lo cierto es que la CFE incrementa cada vez más las tarifas y no se les puede decir nada porque no resuelven. Sólo vienen y cortan el servicio, criticó.

Local Por las altas temperaturas, incrementan en un 12 % las enfermedades diarreicas

TLAXCALA NO TIENE DESCUENTO

Por su parte, la CFE confirmó que Tlaxcala no está en la lista de los estados beneficiados con descuentos en estos meses de primavera y verano 2024, de tal manera que no hay subsidios adicionales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Especificó que habrá una reducción en los cargos de la tarifa doméstica De Alto Consumo (DAC), con el objetivo de beneficiar a los hogares y comercios que radican en el sur del país, así como el norte, noreste, central sur y peninsular ante las altas temperaturas que se registran en este inicio de verano.

Detalló que los estados que sí tendrán descuento son: Baja California, Sonora, Veracruz, Yucatán, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León Durango, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Quintana Roo, Campeche.

Aclaró que las recomendaciones para disminuir el consumo de luz siguen vigentes, tales como desconectar aparatos electrónicos y electrodomésticos que no se usen; emplear focos ahorradores; evitar el uso de la plancha; aprovechar la luz del día para las actividades en el hogar y apagar los focos que no sean necesarios.

Entérate:➡️ Hay disparidad de hasta 600 pesos en el precio de electricidad

La CFE confirmó que Tlaxcala no está en la lista de los estados beneficiados con descuentos en estos meses de primavera y verano 2024, de tal manera que no hay subsidios adicionales.