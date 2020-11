Por vía independiente, aspira Eduardo Herman a gobernar Chiautempan

A escasas tres semanas del inicio del proceso electoral local, Rusinek Eduardo Herman Calderón se enfila para convertirse en aspirante -por la vía independiente- al gobierno de Chiautempan.

En entrevista, el catedrático y empresario manifestó que la comuna sarapera requiere de servidores públicos comprometidos con la gente, que cumplan el anhelo ciudadano de llegar a servir “y no servirse”.

Indicó que en el camino rumbo a su participación en la contienda será muy cuidadoso y respetuoso de los tiempos electorales. Eduardo Herman manifiesta que la vía independiente garantiza a los ciudadanos que la autoridad no tiene compromisos que le obliguen a nombrar en puestos de trabajo a personas sin el perfil idóneo o sin la preparación requerida.

No obstante, ataja que no está enemistado con ninguna fuerza política y ha recibido invitaciones para participar en el venidero proceso de selección interna de precampaña, lo cual no descarta, aunque para las definiciones faltan varias semanas más.

“Soy una persona consciente del panorama político y bien sé que sonarán cada vez más nombres de aspirantes que quieran gobernar Chiautempan… pero lo importante no es entrar a la contienda a ciegas, debe existir capacidad, preparación, conocimientos de lo que ocurre en nuestro territorio y también de lo que pasa más allá de nuestras fronteras y, como catedrático, empresario y chiautempense de corazón considero que represento una buena opción”, expresó.

Abundó que la pandemia ha dejado varias lecciones y exhibido a gobernantes que no son capaces de ser sensibles y solidarizarse con quienes más apoyo necesitan, al contrario, demuestran sus ambiciones personales para acumular riqueza o bienes a costa del pueblo y en contra de la ley.

El empresario restaurantero refirió que a su paso por la Canaco Chiautempan conoció la problemática que padece el sector comercio, el cual da vida y dinamismo al municipio y por ello requiere de incentivos, pero actualmente es desdeñado.

Agregó que las necesidades en la comuna son diversas y cuando unas sean atendidas surgirán otras. “Lo importante no solo es conocerlas, sino contar con alternativas para solucionarlas, de lo contrario Chiautempan seguirá sumido en el estancamiento, con autoridades que ven el cargo público como negocio y no como una verdadera actitud de servicio para la tierra que los vio nacer”.

EDUARDO HERMAN

