Premiará el STEAM prácticas educativas

Ante la contingencia sanitaria de Covid-19, los docentes tuvieron que crear diversas herramientas tecnológicas para mantenerse en contacto con sus alumnos, de ahí que el Movimiento Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés), así como del ecosistema STEAM, en alianza con Varkey Foundation, lanzaron la convocatoria 2021 del premio “National Teacher Prize México”.

Local Gastos educativos merman a padres de familia con o sin pandemia

En ella, resaltaron que este reconocimiento está encaminado a premiar a la o el docente extraordinario que implementó prácticas educativas para desarrollar competencias STEM, con las que sus estudiantes podrán destacar ante los retos del siglo XXI.

Este reconocimiento premiará a la o el docente extraordinario que implementó prácticas educativas para desarrollar competencias STEM / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con el documento emitido en días pasados, que cierra el próximo 26 de septiembre, los interesados deberán ser de nacionalidad mexicana, tener al menos 18 años de edad al momento de inscribirse, contar con formación en docencia o en metodologías pedagógicas, así como una experiencia de al menos cinco años en docencia en el sistema educativo nacional.

No te pierdas: Capacitará Sepe a personal docente en matemáticas

Aunado a lo anterior, tendrán que estar al frente de un grupo de estudiantes entre los cuatro y 18 años, es decir, en preescolar, primaria, secundaria o medio superior, así como laborar al menos 10 horas por semana en enseñanza frente a grupo, ya sea de forma presencial en aula, remota o mixta en las materias relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, aunque de no serlo deberá demostrar cómo las relaciona en su materia.

Local A partir de hoy, aplicarán evaluación general en educación basica

Si el interesado es docente de preescolar, primaria y de escuelas multigrado, tendrá que contar con cursos de mejora pedagógica o bien especialización, en cualquiera de dichas materias, además de no tener antecedentes penales, no haber desacreditado a la profesión docente y no haber ganado el premio con antelación, entre otras.

De igual forma, la postulación de las y los docentes se llevará a cabo a través de una plataforma web que forma parte del sitio http://docentesextraordinarios.org/ y cuenta con las siguientes secciones, formulario de registro, llenado de información de la postulación: datos generales, información sobre la trayectoria profesional, sobre la labor docente, STEM en el aula física o virtual.

El premio en efectivo será de un millón de pesos, que se entregará al ganador o ganadora en cuotas anuales de 200 mil pesos, durante un periodo de cinco años

Más información: Analizan la práctica educativa, durante la pandemia

Con cursos virtuales el IMSS, enseña estrategias para retorno seguro | La Sepe invitó a paterfamilias y docentes de educación básica, media superior y superior a conocer protocolos...https://t.co/NtF86luLBK#regresoseguroaclases #RegresoaClasesSeguro — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 10, 2021

Continúa leyendo:

Local A partir de hoy, aplicarán evaluación general en educación basica

Local Será seguro el retorno a aulas en Tlaxcala: Lorena Cuéllar