Preocupa a apicultores su cosecha, por emergencia sanitaria 

Desde que inició en Tlaxcala la contingencia por Covid-19, hace más de un mes, la familia Cuatepotzo Xochitototl no ha podido acudir a Veracruz a revisar la miel que cosecharán para este año, dadas las medidas restrictivas para evitar la propagación de este virus ante la emergencia sanitaria en Fase 3.

Entrevistados en su vivienda en Acuitlapilco, Ofelia Xochitototl Canseco y Eliseo Cuatepotzo Morales, productores de “Miel Xochitototl”, compartieron que a más de un mes de no salir a vender temen por sus ingresos y ahora les preocupa la cosecha, puesto que están cerrados los pueblos, no podemos entrar, ya deberíamos estar revisando todas las abejas, pero ahorita solo Dios sabe qué va a pasar.

De acuerdo con Eliseo Cuatepotzo, solo por las noticias saben que hasta el 30 de mayo podrían salir, pero esperan que sea antes, porque comúnmente sacan la miel el 15 de mayo.

El único ingreso de Eliseo Cuatepotzo y Ofelia Xochitototl es apicultura /Rachel Ramírez

Dijeron que en caso de no hacerlo, la abeja meterá su miel en la caja para ir comiendo, ya que al no haber flores ellas empezarán a prevenirse, entonces cuando nosotros lleguemos lo que íbamos a sacar ya no estará, ahora mucho menos porque ellas ya comieron y peor porque como allá hace mucho calor, pues más comen.

La familia registró el producto con el apellido de doña Ofelia, con lo que garantizó la calidad de la miel /RACHEL RAMÍREZ

Manifestaron que otra de sus preocupaciones es que corren el riesgo de que cuando lleguen al apiario, ya no haya miel, debido a la llegada de las hormigas a las cajas, pues se comen la cera, la miel y echan a volar a las abejas, llega uno a recoger pura madera y a veces ni eso porque hay mucha polilla, que allá le llaman comején, que se acaba todito.

MIEL: ÚNICO INGRESO DE LA FAMILIA

Al dedicarse de lleno a la apicultura, la familia Cuatepotzo Xochitototl ha buscado medidas para paliar la economía. Desde que inició la cuarentena no han podido vender sus productos los sábados y domingos en su centro de venta, ubicado en la plaza Xicohténcatl, por lo que se sumaron a la petición de artesanos hace una semana al Gobierno del Estado para que los apoyen.

Fuimos al Palacio de Gobierno a pedir un apoyo porque estamos a punto de ya no aguantar, por la cuestión de que somos varios que estamos viviendo de la apicultura (unas 12 personas dependen de la marca), parece que ya nos firmaron un papel de recibido de una solicitud de audiencia y estamos a la espera.

Compartieron que su única forma de ingreso ha sido gracias a que la marca ya se ha ido posicionando, por lo que reciben llamadas a su número 46 8 01 54 o acuden a su domicilio ubicado en avenida Tlaxcala-Puebla número 62 casi frente a la presidencia de comunidad de Acuitlapilco.

TRES TIPOS DE MIEL

1 Miel Mantequilla es cosechada en Veracruz y se cristaliza de manera natural.

2 Miel de Azahar cosechada en Veracruz con flor del azahar, del naranjo y limones.

3 Miel Morena es la que se da en el monte, la producen las abejas de unas 30 o 40 flores.

MÁS OPCIONES

Eliseo Cuatepotzo manifestó que solo en Acuitlapilco y Tepehitec hay productores de miel en la capital, pero invitó a que compren la que les quede más cerca, la pueden adquirir en Atlamaxac, Contla, Huamantla y Papalotla.

Polen para fortalecer defensas del organismo

Uno de los tantos productos que ofrece la familia Cuatepotzo Xochitotol, procedente de las abejas, es el polen. Ya que ayuda a fortalecer las defensas del organismo, para mucha gente es una maravilla.

Esperan cosechar la miel de este año el próximo 15 de mayo /RACHEL RAMÍREZ

Eliseo Cuatepotzo Morales, quien asegura que a sus 67 años juega los dos tiempos de un partido de futbol con la energía que le da tanto la miel como el polen, relató que se ha vendido mucho porque tiene enzimas y vitaminas, y ahora por lo que la están comprando mucho también es porque contiene antioxidantes.

El apicultor de Acuitlapilco mencionó que algunas personas que buscan el polen les han dicho que contribuye a que suban las defensas en los adultos y a que los infantes las adquieran.

Comentó que guardan el polen de octubre para el otro año. “Para estas fechas ya se nos acabó de que han venido a comprar y a comprar, ayer vino un señor que dice que se ha sentido bien”.

Explicó que el polen se consume de varias maneras, puede comer una cucharada rociado en fruta picada, licuado o solo.

El frasco de 160 gramos de polen cuesta 60 pesos y el kilogramo está en 400 pesos, aunque indicó que el de este año ya se agotó; tambén ofrecen productos como el propóleo.

Registro de marca ocasionó confianza

Tras décadas de vender miel de abeja, hace cinco años la familia Cuatepotzo Xochitototl decidió registrar su marca, hecho que –aseguran- fue un gran acierto, ya que la gente comenzó a ubicar la miel y los productos derivados que ofrecen bajo el nombre de "Miel Xochitototl" apellido náhuatl que significa “pájaro en flor”.

foto: Rachel Ramírez

De acuerdo con Ofelia Xochitototl, su esposo no quería, pero la convencieron sus clientes. “Al registrarla tiene otra garantía".

5 años tiene la Miel Xochitototl con su marca registrada.

130 pesos cuesta el litro de cualquiera de las 3 miles.

