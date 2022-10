Prepara Congreso Ley de Movilidad en Tlaxcala

Debido a que la Ley de Movilidad y Transporte vigente para Tlaxcala data de 1983, a través de la Comisión en la materia el Congreso local prepara un nuevo documento que incluya todas las actualizaciones en los diversos rubros que atañen al tema de movilidad, comunicaciones y transportes.

Local Entrega Gobernadora obra de pavimentación en Santa Cruz Tlaxcala

El presidente de dicha Comisión de la LXIV Legislatura, Jorge Caballero Román, reconoció la necesidad de armonizar la Ley para contar con una actualizada y poder brindar garantías no solo a los transportistas sino también a los usuarios.

No dejes de leer:➡️La Secretaría de Movilidad y Transporte ha capacitado a más de mil operadores de transporte público

En este sentido, aseguró que el punto principal a abordar y eje de la nueva Ley es garantizar la seguridad de ambas partes, es decir, transportistas y usuarios para disminuir los actos delictivos que sufren ambas partes.

De esta forma, actualmente los legisladores están armonizando la Ley de Movilidad, pues la actual “es un pequeño librito que lo lees muy rápido, pero vamos a sumar más artículos para tener una acorde con la realidad del estado”.

Asimismo, subrayó, en 39 años que tiene de vida la actual legislación en la materia, los cambios sufridos en Tlaxcala como son la explosión demográfica y la ingeniería de las carreteras, por mencionar algunos, ahora es diferente, por eso esta nueva propuesta será sin afectar a ninguna de las partes inmiscuidas en el tema.

Local Mediará Congreso local entre transportistas y gobierno, por solicitud de aumento al pasaje

Te puede interesar:➡️La Secretaría de Movilidad y Transporte presentó cinco denuncias por diversos delitos

De igual forma, dijo, en próximos días darán a conocer las fechas para realizar los foros abiertos al público, donde estarán presentes expertos en transporte y movilidad.

No queremos se malinterprete, porque algunos transportistas dicen que no podemos comparar la Ley, por ejemplo, de Guadalajara, Monterrey o incluso Puebla con la de Tlaxcala, y eso no buscamos, pero sí podemos armonizar algo de éstas, enfatizó.

Desafortunadamente, puntualizó, siempre al existir un percance y está incluido un transportista público lo culpan, aun sin serlo, y en otras los particulares son quienes provocan dichos percances.

Continúa leyendo➡️Permanentes, operativos contra la invasión de rutas: Secretaría de Movilidad y Transporte

Por ello, sostuvo, harán lo pertinente con gente experta pues, aunque mantengamos diálogo con los transportistas, serán los estudiosos del tema quienes den el visto bueno, aunque también necesitarán de los abogados para plasmar en el papel lo que resulte de los foros, pues conocen de la terminología.

La nueva ley en la materia podría estar lista en este año o, a más tardar, en los primeros meses del próximo año.

LEE MÁS: ⬇️

Municipios En duda, instalación de los parquímetros en Zacatelco

Local Será obligatorio el chip Repuvet, hay más de 240 mil disponibles