Presenta Coespo convocatoria del "XXVII Concurso Estatal de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020"

El Consejo Estatal de Población (Coespo) presentó la convocatoria del “XXVII Concurso Estatal de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020” bajo el tema “En situaciones de emergencia participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor”, el cual busca fomentar la participación y expresión de ideas de este sector.

Municipios Pide Ayuntamiento a vendedores del tianguis sabatino acatar medidas de protección

La dependencia estatal dio a conocer que podrán participar niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años de edad, residentes del estado y tendrán como fecha límite para enviar sus trabajos al correo electrónico coespotlax@hotmail.com, el martes 15 de septiembre, a las 11:59 horas.

Será uso de cubrebocas obligatorio, en #Mazatecochco



Más Información aquí ➡ https://t.co/OsAiJUoBSu#Municipios pic.twitter.com/JPr1JL3QOm — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 30, 2020

El dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o escáner, de buena calidad para poder enviarlo como archivo adjunto, mismo en el que deberán incluir: el título de la obra, nombre completo, edad, correo electrónico, domicilio, número telefónico, escuela a la que pertenecen y medio por el cual se informaron del concurso.

Local Buscan reconocer voto “extranjero”

De acuerdo con la convocatoria los participantes podrán guiarse de preguntas como: ¿Alguna vez te has encontrado en un sismo, una inundación, un huracán, una nevada o una contingencia sanitaria como el reciente Covid-19?, ¿Qué pensaste?, ¿Qué hiciste?, ¿Cuál es el plan que tiene tu familia para actuar en situaciones de emergencia?, ¿Cuál es tu tarea principal?, entre otras.

El certamen contempla cinco categorías: A, de 6 a 9 años; B, de 10 a 12 años; C, de 13 a 15 años; D, de 16 a 19 años y E, de 20 a 24 años de edad.

El concurso se divide en una primera etapa que es a nivel estatal y la segunda a nivel nacional, los cinco ganadores de los primeros lugares de cada categoría pasarán a la etapa nacional, donde habrá un ganador por categoría.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Cabe señalar que los dibujos deberán elaborarse en una cartulina con una dimensión no mayor a 60 por 45 centímetros, y no menor a 28 por 23 centímetros y no podrán hacer referencia a personajes de televisión, historietas, logotipos, marcas o emblemas comerciales.

Difunde Coeprist entre dueños de hoteles y moteles lineamientos sanitarios para su funcionamiento



Continúa leyendo ➡ https://t.co/YZxie7ObIF#Covid19 pic.twitter.com/ILHOZduZno — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 30, 2020

Los participantes deberán conservar en buen estado su dibujo o pintura, ya que, en caso de ganar, deberán enviar por correo su obra, sin alteraciones y en perfecto estado.

El jurado calificador estará integrado por personas expertas en la materia; los ganadores del concurso nacional se darán a conocer el 16 de octubre del presente año, a través de las páginas de internet: www.gob.mx/conapo, mexico.unfpa.org y coespo-sipinna.tlaxcala.gob.mx y en Facebook y Twitter: Coespo Tlax.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico (246) 46 2 37 03.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Local Obtienen estudiantes de la UTT certicación

Local Ofrece la Universidad del Altiplano de Tlaxcala 20 % de descuento en servicios