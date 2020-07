Presentación de reforma electoral será en agosto: Irma Garay

A pesar de que la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, Irma Yordana Garay Loredo, había establecido como fecha tentativa la presentación ante el Pleno del dictamen de la reforma electoral para el 28 de julio, comentó que todavía faltan algunos puntos para desahogar para cumplir con estos plazos.

Local Reforma electoral ya tiene un avance: Comisión de Puntos Constitucionales

La congresista emanada del Partido del Trabajo, detalló que ya cuenta con un dictamen para modificar los ordenamientos locales relacionados con aspectos procedimentales en materia electoral, como son las leyes de instituciones y Procedimientos Electorales, de Medios de Impugnación, de Partidos Políticos y de Consulta Ciudadana.

Presentan los lineamientos de seguridad sanitaria para negocios



Los detalles en ➡ https://t.co/ydd0DsSYiH#Covid19 #Economia #NuevaNormalidad pic.twitter.com/hnCLuXMSvb — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 23, 2020

Sin embargo, refirió que en el caso de las reformas a la Constitución local, el dictamen corresponde a la Comisión de puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que encabeza la diputada Luz Vera Díaz, quien refirió que todavía no ha integrado un dictamen de las propuestas presentadas.

Local Es imperativo legislar con visión intercultural, refiere Juan Carlos Silva

Aseguró que debido a los tiempos la congresista tendrá que integrar a más tardar el día miércoles junto con el resto de los integrantes de la comisión un dictamen, para cumplir con los plazos establecidos, pues en el caso de estas modificaciones tienen que someterse al aval de los ayuntamientos.

Garay Loredo aseveró que en el caso de las reformas a las leyes reglamentarias ya han concluido con la mayoría de los trabajos, pues los partidos políticos se comprometieron a remitir algunos proyectos.

Por lo que enfatizo que dependerá ahora de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y la Comisión de Puntos Constitucionales que se cumplan con los plazos marcados en la ley para que las reformas electorales tengan validez para el próximo proceso electoral.

💥 #LoMásLeído Semáforo naranja reactiva negocios; respiro para empresarios



Más Información aquí ➡ https://t.co/maau67egyZ#SemaforoNaranja pic.twitter.com/AaYrs43cRp — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 23, 2020

DICTAMEN DE REFORMA NO SERÁ APRESURADO: LUZ VERA

Dijo que la reforma constitucional por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, será integrada a más tardar la próxima semana, aseguró la diputada, Luz Vera Díaz, con el objetivo de evitar apresurarse y evitar hacer modificaciones al vapor.

Local Deberán elecciones ser austeras: Luz Vera Díaz

Señaló que la reforma constitucional tiene que contar con un análisis sustancial y no tomarse las cosas a la ligera, “desde luego no va a estar esta semana, el plazo lo fijo la diputada Yordana Garay que fue el 28 de julio, y en una tarde no sacas el trabajo relacionado con este tema”.

Agregó que además todavía tienen pendientes algunas propuestas que recibir, como es el caso de los planteamientos de los partidos políticos.

Entre los temas que han causado debate entre los legisladores han sido el porcentaje para la asignación de diputaciones plurinominales, candidaturas juveniles, equidad de género y violencia política.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Local Se deben analizar las propuestas: José Alfonso Lima

Local Hay dudas entre partidos sobre voto electrónico