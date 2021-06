Presentan a Lorena Cuéllar como virtual gobernadora de Tlaxcala en la CDMX

Convocada por la Dirigencia Nacional de Morena, la tarde de este 8 de junio la virtual gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó en la capital del país que la Cuarta Transformación es una realidad.

Simpatizantes de Lorena Cuéllar se dieron cita en el Hemiciclo a Juárez en la CDMX para festejar los resultados que obtuvo en la jornada electoral del domingo pasado, donde los tlaxcaltecas le ratificaron su confianza para que los gobierne por seis años.

"Morena ganó avasalladoramente y venimos a demostrarlo. Por invitación del presidente del partido, Mario Delgado, acudimos cientos de tlaxcaltecas a la convocatoria para refrendar el apoyo a nuestro instituto político", remarcó

Cuéllar Cisneros sostuvo que a pesar de los obstáculos y las trampas que hicieron los adversarios de Morena, el partido salió triunfante en la mayoría de los estados donde hubo elecciones gracias al apoyo de los mexicanos.

La virtual gobernadora se comprometió a seguir las políticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y trabajar en beneficio de los más pobres del estado.

"No mentir, no robar y no traicionar son los ideales y valores que pondremos en marcha a partir de primero de septiembre, llegó la hora de Tlaxcala, no les voy a fallar", enfatizó entre porras y vivas de ‘Lorena gobernadora" que hicieron retumbar el monumento.

Confirma #PREP triunfo de @LorenaCuellar | La diferencia con la abanderada de la coalición "Unidos por Tlaxcala" fue de más del 10 %....https://t.co/bZFB7geauc#Elecciones2021 #Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 8, 2021





