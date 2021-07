Presidente del TSJ comparece ante diputados, en reunión privada

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Bernal Salazar, calificó como un ejercicio de transparencia la comparecencia privada a la que fue citado por el Congreso local y que, aseguró, se realizó en buenos términos para clarificar algunas dudas de su desmpeño profesional.

Sostuvo que a los diputados respondió que, en el ejercicio de sus funciones, se maneja con transparencia, diligencia y respeto.

En conferencia de prensa, el jurista señaló que en la reunión abordaron cinco puntos relacionados con un procedimiento de protección constitucional promovido para la designación de dos magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que encabezaban los magistrados Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y Rebeca Xicohténcatl.

Consideró que no existió un exceso en la solicitud de comparecencia por parte de los legisladores locales, al contrario, dijo que es un ejercicio de transparencia para responder las dudas que se generan por parte de la ciudadanía y rendición de cuentas para no generar ningún tipo de especulación.

Aseguró que es más un tema de coordinación entre poderes y no con tintes políticos, por lo que recalcó que en el tema de la admisión del Juicio de Protección de Derechos a favor del extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, no fue lo que trajo consigo esta solicitud.

Dijo que el nombramiento del juez Alejandro Pérez de la Vega, por parte del Consejo de la Judicatura, fue temporal debido a que cuenta con más de 20 años de servicio dentro del Poder Judicial de manera ininterrumpida, tiene carrera judicial y amplia experiencia.

No obstante, refirió que cuando se tuvieron quejas relacionadas con su desempeño se separó del cargo por no ser un juez titular. lo que no generó mayores complicaciones.

Sobre la integración del Consejo de la Judicatura sobre la supuesta ilegalidad en la integración del representante del Poder Ejecutivo, Leonel Ramírez Zamora, comentó que el nombramiento es un facultad del gobernador del estado, su permanencia e incluso ratificación.

Nosotros respetuosos de la división de poderes no tenemos por qué poner en duda el nombramiento que alguno de los Poderes haga, incluso en el oficio por el que lo presenta manifiesta que cumple con todos los requisitos que la ley señala, sostuvo.

Sobre la distribución del primer ajuste trimestral de 2020, aseguró que no se ocupó para el pago de personal, sino que con ese recurso se hicieron indemnizaciones y liquidaciones, pero sobre todo para laudos que estaban pendientes por liquidar, por los que fueron requeridos y tenían amenaza de embargo.

El magistrado explicó que con estos recursos cubrieron una parte de un adeudo histórico aproximadamente de tres millones y medio, aunque todavía tienen pendiente un pago superior a los cinco millones de pesos.

Tras la comparecencia, la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, Luz Vera Díaz, reconoció la disponibilidad del magistrado a responder sus dudas. Señaló será analizada para definir si será necesario que emprendan otras acciones

