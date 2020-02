Prevalece incertidumbre ante cierre de Profeco en Tlaxcala

El cierre en Tlaxcala de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha ocasionado inconformidad entre los ciudadanos que tiene que trasladarse a Puebla o a Hidalgo para culminar con algún trámite o iniciar otro en contra de algún prestador de servicios o proveedor de bienes.

Finanzas Exhibe Profeco a cinco gaseras; pide no comprarles

Aunque de marea oficial las oficinas de la Profeco en Tlaxcala no han sido cerradas, ya no brinda atención al consumidor pues al parecer desde este mes ya no fueron radicadas las quejas ahí.

Y es que tras las reformas legales en materia de Protección al Consumidor que establece la desaparición de las delegaciones de los estados para ser sustituidas por Oficinas de Defensa del Consumidor en regiones, en la entidad prevalece un clima de incertidumbre y desorganización al respecto.

Creará @septlaxcala un protocolo para escuelas de Tlaxcala



Más Información aquí ➡ https://t.co/ssnfDEENJX#Educación pic.twitter.com/6v2el5BRnf — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 20, 2020

Esa situación ha causado inconformidad entre los consumidores, pues ahora ciudadanos de 56 municipios serán atendidos Puebla, y los de Benito Juárez, Calpulalpan, Nanacamilpa y Sanctórum serán atendidos en Hidalgo, lo que representa hacer un traslado de varios kilómetros y, por lo tanto, un desembolso.

Local En Tlaxcala sin variaciones en el precio de gasolina

“No es posible que el gobierno federal haya aprobado que a nuestro estado nos quiten la oficina de Defensa del Consumidor y que el gobierno del estado no tome cartas en el asunto y se muestre indiferente ante tal problemática, motivo por el cual exigimos que siga funcionando en Tlaxcala la oficina con la finalidad de que no sean vulnerados nuestros derechos como consumidores y predomine el Estado de Derecho”, señalaron algunos ciudadanos a través de oficios.

Pero la inconformidad y el desconcierto no son sentimientos solo de los consumidores, sino también de los trabajadores de la delegación que se han negado a dar detalles sobre su situación laboral, pero que adelantaron que probablemente serán despedidos.

Marco Mena y José Ángel Gurría acuerdan vincular educación con mercado laboral de Tlaxcala



Lee más aquí ➡ https://t.co/GEVaC1NERH#Empleo pic.twitter.com/4Bz2k1Rtay — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 20, 2020

Continúa leyendo:

Local Continúa la Profeco con revisiones a gasolineras

Local Escuelas privadas, sin regulación en cuotas