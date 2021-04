Prevé Canacintra mejoría industrial, para segundo semestre

Resultado del dinamismo de los mercados estadunidense y canadiense, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) estimó que Tlaxcala tendrá un crecimiento “importante” en el segundo semestre del año, afirmó su presidente Marcos del Rosario Haget.

Lo anterior, puntualizó, gracias a que los socios con los que mantienen negocios en ese país del norte y Canadá, están jalando a la economía para poder crecer y las empresas locales deben mantener el ritmo de producción de acuerdo a la demanda que les soliciten desde esos países.

Podrán mantener el empleo formal

En este sentido, el líder empresarial sostuvo que con esto podrán mantener el empleo formal en las factorías, lo cual fue un compromiso que hasta la fecha han cumplido a pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19, e ir recuperándose cada vez más.

Asimismo, reconoció que otro de los factores que permitieron mantener los espacios de trabajo fueron las acciones que tomó el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, pues eso permitió que los establecimientos y sectores del turismo, así como restaurantes y bares estuvieran más sueltos y generó que la pérdida de empleo no fuera tan grave.

Como las empresas no cerraron y el gobierno apoyó con créditos y fondos para pagar salarios, dejó que tengamos una curva de recuperación mejor a la de otros estados, gracias al buen manejo de la pandemia, enfatizó.

De igual forma, sentenció que un estado con crecimiento y empleo es un estado seguro y no genera violencia, pues si la gente no tiene empleo y no hay trabajo, pero tiene necesidades, se tiene índice de violencia, tal y como pasa en otras partes de la República.

Generar empleo y bienestar a las familias para que tengan un peso en bolsa para llevar de comer a sus familias inhibe la delincuencia, por eso el empleo es la base fundamental para un sociedad tranquila y próspera

Marcos del Rosario / Presidente de Canacintra

