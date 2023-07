Prevén un retraso en uniforme único

Las diversas dudas que prevalecen sobre el uniforme único escolar, que entrará en vigencia el siguiente ciclo escolar, retrasaron la confección de la prenda escolar y los productores oficiales recientemente iniciaron la elaboración de la vestimenta que comenzarán a vender el 21 de agosto, de ahí que trabajarán a marchas forzadas durante un mes.

Laura Cornejo Sánchez y su padre Antonio Cornejo Sánchez son productores con 21 años de experiencia y adquirieron la patente para confeccionar la prenda en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT); ellos, como otros trabajadores de la industria, tienen pocas piezas confeccionadas.

En instalaciones de la microempresa Confecciones El Conejo, situadas en San Cosme Xaloztoc, revelaron que, antes de la pandemia, realizaban entregas de uniformes desde julio o tenían pedidos y apartados de las piezas, este año enfrentan un panorama diferente y tienen pocos pedidos porque los padres de familia dudan sobre el costo, modelo, tela y hasta las piezas que conforman la prenda.

Ante esa incertidumbre, dijeron que la producción se reduce solo al corte de la prenda. En el negocio cuentan con prototipos del uniforme único para mostrar a sus clientes, pues aún no tienen autorizado mostrar el modelo original. Las prendas confeccionadas son una simulación de la vestimenta oficial, que elaboraron desde el nivel preescolar hasta el medio superior, las piezas tienen los cierres en mangas y piernas, los refuerzos en coderas y rodillas, así como los reflejantes, esto para que los padres de familia tengan una idea de cómo será el uniforme único.

Antonio Cornejo reveló que el proceso para confeccionar la prenda escolar comienza en el área de corte, posteriormente harán el sublimado, que implica plasmar el diseño y escudo de cada escuela desde un molde digital para impregnar la tinta en la tela. Posteriormente, pasará por la zona de bordado, confección y control de calidad para llegar a los puntos de venta.

A menos de un mes del inicio de la venta oficial, el productor mencionó que aún no sabe cuántos uniformes producirá, pues no quiere aventurarse a elaborar un gran número de piezas y no venderlas. Hasta el momento, dijo no existe un costo fijo, pues acordaron con los demás comerciantes oficiales un monto estimado para todos, que va de los 650 a los 850 pesos, para que no lo ofrezcan más caro o más barato, pues la idea es que tenga el mismo valor en todos los lugares patentados.

Cornejo Sánchez acotó que tiene los patrones para diseñar los 12 modelos, pero se enfocará en la confección de los uniformes de preescolar, primaria y secundaria porque son los de mayor rotación, debido a que esas escuelas están ubicadas en la zona.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL UNIFORME ORIGINAL?

Laura Cornejo Sánchez, ingeniero en Diseño de Modas y representante legal de la microempresa, mencionó que el sublimado será la principal característica para identificar un uniforme real de uno pirata, además, el trabajo será muy detallado en los diseños, medidas y características determinadas en los patrones diseñados en la UTT.

Mencionó que esos aspectos no los tendrán los comerciantes no autorizados, quienes podrían replicar la prenda sin las piezas desmontables, los colores determinados o las dimensiones marcadas, pues cada subsistema contará con detalles únicos.

Precisó que la desventaja de comprar un uniforme no autorizado será la ausencia de calidad, opacidad en los colores, poca durabilidad y sublimados mal elaborados. Incluso, a las familias les ocasionará un doble gasto, pues al percatarse que la pieza no cumple las características, tendrán que acudir con los productores oficiales para adquirir nuevamente el producto.

PREVÉN DESABASTO

Ante la incertidumbre que prevalece, los productores prevén desabasto del uniforme único a partir del inicio de la venta oficial, pues al no contar con el apartado de piezas y desconocer la demanda, no cuentan con un parámetro sobre la cantidad que deben confeccionar, eso ocasionará que muchos padres se queden sin la prenda.

La representante legal de la microempresa aseveró que cada año elaboran piezas para las personas que llegan a comprar al momento, la denominada venta libre, pero este año será difícil porque no se prepararán con un lote amplio por el temor de no vender, entonces no abastecerán la demanda de las familias.

Incluso, mencionó que en muchas escuelas exigen llevar el uniforme desde el primer día de clases, pero esta ocasión no será así porque muchos padres esperarán hasta el último momento porque tienen la esperanza de que será gratuito. No obstante, continuarán con su trabajo para confeccionar la mayor cantidad de piezas y abastecer a sus clientes.

Reconoció que ya cuentan con algunos apartados y los padres de familia se han acercado para disipar sus dudas, pero la cifra es moderada.

UNIFORME DEBE SER CÓMODO

Confecciones El Conejo se ha caracterizado por la disciplina y responsabilidad con sus clientes, elegir materiales resistentes y adecuados para la comunidad estudiantil, para el nuevo modelo no perderán su dinámica de trabajo y confeccionarán prendas que sean cómodas y útiles.

Laura Cornejo mencionó que adaptó los patrones de patente a su empresa para lograr un producto que se adapte a las necesidades y gustos de cada estudiante, labor que concretó por sus conocimientos en Diseño de Modas. En sus instalaciones cuenta con probadores para que sus clientes puedan medirse los prototipos del uniforme, saber su talla, que no les incomode alguna costura o cierre y tener movilidad.

“Tenemos clientes que prefieren un conjunto deportivo más holgado, otros lo quieren más ajustado, cada uno tiene sus gustos, desde hace varios años trabajamos sobre medida, algunos nos piden que el pantalón sea más largo o más corto, con las mangas anchas o angostas, para la confección del uniforme único no cambiaremos nuestra forma de trabajo”

Laura Cornejo

Incluso, dijo que al llegar una persona de bajos recursos le brindan un precio menor o le dan la facilidad de pagar poco a poco. Además, cuenta con un equipo de trabajo integrado por madres que tienen dificultades para laborar fuera de sus hogares porque deben cuidar a sus hijos.

DESVENTAJAS DEL UNIFORME ÚNICO

Las autoridades educativas han externado en innumerables ocasiones las ventajas del uniforme único en las escuelas, pero la medida también tendrá aspectos en contra.

Los expertos en confección externaron que los padres de familia no aceptan el modelo porque consideran que los infantes perderán las piezas desmontables, no será suficiente un conjunto para cubrir toda la semana y eso incrementará sus gastos.

Además, otros clientes les comentaron que las alumnas estarán acostumbradas a utilizar calzado deportivo y en su vida laboral les resultará difícil adaptarse a un zapato formal.

Laura Cornejo compartió que en las reuniones con los productores oficiales han externado las inquietudes de los compradores, pero no han sido tomados en cuenta y deben acatar la norma establecida en el estado, de ahí que se limitan a confeccionar lo establecido en el decreto publicado el 14 de julio de 2020.

Reveló que a los productores les genera más trabajo elaborar el nuevo diseño, pues al tener cierres, refuerzos en codos y rodillas, el sublimado, piezas desmontables y reflejantes, les implica el doble de trabajo que un modelo tradicional, lo cual elevará el costo.

TENDRÁN PÉRDIDAS POR UNIFORMES PASADOS

En Confecciones El Conejo, al igual que en otros talleres, registran pérdidas en los úniformes porque se quedaron con prendas de años anteriores, los cuales ya no podrán vender para el siguiente ciclo porque cuentan con escudos o detalles característicos que impidieron utilizarlos en otros años.

En este caso, Laura y Antonio revelaron que alrededor de mil uniformes tendrán que almacenar en sus bodegas o regalar con sus clientes, pues ya no recuperarán la inversión de los suéteres, chalecos y pantalones, que son las piezas que más se rezagan.

Ante la implementación de la nueva prenda, externaron que poco a poco se extinguirán los puntos de venta de uniformes institucionales, pues ya no se arriesgarán a invertir en un producto que los estudiantes no utilizarán.

Además, será poco probable que las familias puedan comprar los uniformes anteriores, los cuales dejarán de producirse para las escuelas públicas.

Finalmente, recomendaron a las personas adquirir el uniforme en lugares autorizados, con el productor que les brinde confianza y garantice su trabajo para evitar gastos adicionales y malas experiencias.

1,000 uniformes, aproximadamente, tendrán que almacenar en sus bodegas o regalar con sus clientes, pues ya no recuperarán la inversión

VENTA DE UNIFORMES

El 21 de agosto iniciará la venta oficial del uniforme único para alrededor de 380 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior del estado de Tlaxcala.

Los expertos en la confección revelaron que la tela que emplean es Ripstop o rip micro, que está disponible en varios colores y cumple con la gama para los 12 diseños.