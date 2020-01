Priorizará la Sepe becas, no uniformes: Secretario de Educación

El titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado (Sepe), Florentino Domínguez Ordóñez, sentenció que esta dependencia, así como el gobierno estatal, dará prioridad a la continuidad del Sistema Estatal de Becas por encima de la entrega de uniformes escolares. Lo anterior luego de que la todavía presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local, Luz Vera Díaz, responsabilizó a la Sepe de ser omisa y que por ello no se ha podido cumplir con la entrega de uniformes gratuitos a las escuelas públicas de los municipios.

En entrevista, Domínguez Ordóñez reiteró que la no entrega se debe a que el Sistema Estatal de Becas premia al mérito de los alumnos y a quienes se destacan de manera permanente en todos sus componentes, además de que a través de éste se despliega la imaginación, interés y habilidad de los estudiantes para ser mejores.

Manifestó que a veces el asistencialismo, que tiene que ver con la entrega de uniformes a todos los alumnos lo necesiten o no, hablando de la capacidad económica de las familias, probablemente muchas lo requieran y otras no, “pero se ha observado que no siempre es tan benéfico, pues se convierte en blanco de ataques; qué si es de calidad, que con quiénes se compró, que no le quedó, que no está a la medida y no nos queremos exponer”.

Asimismo, refirió que este tema ya se vivió con la entrega de útiles, porque para ellos representa un blanco de críticas permanente y “ahorita yo lo vine a encontrar, no lo instrumenté, pero lejos de que se vea como algo benéfico, pareciera ser una obligación total y que está sujeta a cuestionamiento, lo que desata más críticas que cosas positivas”.

Finalmente, prefirió no ahondar en el tema y aseguró que es prioridad el Sistema Estatal de Becas y no la entrega de los uniformes.

He sido diputado en dos ocasiones (local y federal), por lo que respeto lo que quieran decir los diputados, pues está en el artículo 36 constitucional su derecho como tal de expresarse y decir lo que consideren prudente, sobre todo en los temas de la vida que ocurre en Tlaxcala

Florentino Domínguez / Secretario de Educación Pública

