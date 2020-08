Priorizará reforma electoral temas colectivos: Luz Vera

La presidenta de la Comisión de puntos Constitucionales Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos, Luz Vera Díaz aseguró que todos los temas que conformen las leyes secundarias de la reforma electoral tendrán que atender temas colectivos y no de interés personal, para evitar que se puedan dar impugnaciones en un futuro.

Por lo que será bajo consenso que se presente una sola iniciativa para poder dictaminar, tal es el caso de la propuesta del coordinador de bancada del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), José Luis Garrido Cruz, instituto político del que forma parte, cuya propuesta busca que su partido pueda participar en coalición en los próximos comicios.

La legisladora comentó que a pesar de que no solo su partido se encuentra en esta situación, señaló que el tema lo tendrán que valorar y si no es aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión, la propuesta no va a prosperar.

Agregó que “como diputados no podemos ser juez y parte, no podemos opinar como diputados y a la vez defender un interés de un partido, por lo que se tendrá que checar en el trabajo colectivo, como lo hace la comisión de puntos que es lo más conveniente, no solo para un partido sino para la ciudadanía y el estado”

Vera Díaz resaltó que a pesar de que el partido no pueda coaligarse para la próxima elección esto no pone en riesgo el financiamiento que recibe, por lo que si la propuesta queda fuera de la reforma será una determinación de colegiado, concluyó.

De no aprobarse esta iniciativa el PEST tendría que ir solo las próximas elecciones y buscar mantener el umbral de votación para no perder su registro local

