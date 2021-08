Privilegiar la salud, demanda el SNTE

Para un posible regreso a clases en las escuelas, el gremio magisterial exigió privilegiar el cuidado de la salud de los actores educativos como son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como padres de familia, docentes y demás trabajadores de la educación, sentenció el secretario general de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona.

Lo anterior, después de que el gobierno de la República anunció que será obligatorio el regreso a las aulas, al menos de los docentes, el próximo 30 de agosto a pesar de contar con semáforo rojo, pues se harán modificaciones para que la Secretaría de Educación Pública tenga atribuciones para llamar a los docentes a clases al catalogar a la educación como una actividad esencial.

En entrevista, el dirigente sindical indicó que, con las disposiciones federales, estatales y presencia de la representación sindical, espera se tome la mejor decisión para privilegiar la salud de todos, pues los docentes están en el sentido de que con la vacunación estarían en condiciones de volver.

Sin embargo, resaltó que existe la otra parte, la de la incertidumbre que existe en estos momentos por el alza de contagios y la nueva variante del virus que afecta más a los menores de edad y los que no se han vacunado, de ahí que es necesario contar con la mejor estrategia para que el regreso a las escuelas no ponga en riesgo a nadie.

He escuchado algunos comentarios de padres de familia de que están conscientes de que el virus está y se quedará como otros, por lo que se debe aprender a convivir con él, pero no queremos llegar a situaciones fatales. Se mencionó a nivel federal que la educación viene a ser una actividad esencial y reconocemos que así es, pero también privilegiar la salud, que no se tomen decisiones que pongan en riesgo la salud y la vida de los actores, recalcó.

Eso sí, reconoció que aunque sea un tema delicado, revisarán cómo hacer llegar la educación, ya sea híbrida o virtual, que es algo que aprendieron, pero para eso darán a conocer en qué condiciones, aunque todo dependerá de las reuniones con la Secretaría de Educación Pública del Estado y el equipo de trasnsición.

Por otro lado, manifestó que un tema también importante es el de realizar una revisión minuciosa de las condiciones de cada escuela, pues es la parte principal que deben tener presente y estarán atentos de lo que tienen previsto las autoridades, en este caso el gobierno estatal a través de los responsables del sector, para que las escuelas tengan las condiciones.

Es un tema donde los trabajadores de la educación estaremos prestos a atender a los alumnos en las instituciones, que es donde se construye el proceso de enseñanza aprendizaje, pero se debe contar con que las instituciones estén en buenas condiciones en cuanto a limpieza se refiere y contar con todos los insumos

Demetrio Rivas / secretario general de la Sección 31

