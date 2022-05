Privilegiará Lorena Cuéllar salud de tlaxcaltecas

La administración estatal está comprometida con fortalecer la salud de los tlaxcaltecas que no cuentan con seguridad social, mediante las unidades de la Secretaría del Bienestar, aseveró la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, en Nanacamilpa dónde inauguró las instalaciones de una Unidad Médica de Salud.

Después de entregar las tarjetas de Bienestar a los beneficiados, la jefa del Poder Ejecutivo afirmó que trabajan para abatir las carencias en materia de salud, ya que a nivel estatal atenderán a 126 mil personas con el Programa Bienestar para tu salud y un total de 11 unidades médicas, que opera la Secretaría del Bienestar, con 111 millones de pesos disponibles. La característica es que los beneficiados no tienen asistencia de ninguna institución de salud.

Ante habitantes, beneficiados y autoridades municipales, la mandataria explicó que las unidades médicas ofrecerán consultas generales, servicio de farmacia, dental y óptica, por lo cual se enfocarán, en primera instancia, a la gente que parece diabetes e hipertensión, ya que necesitan de un seguimiento médico.

Como gobierno no tenemos derecho a fallarles. La instrucción de nuestro presidente es clara: no debe haber escusas en el tema de salud. Que no les falte su medicamento, mes con mes tengan su medicina y no se compliquen. Si detectamos a tiempo alguna enfermedad, podemos prevenir mucho, vamos a buscar a los más enfermos, comentó la gobernadora.

Tras agradecer el respaldo del presidente municipal de Nanacamilpa, Osvaldo Romano por dar las facilidades de las instalaciones, Lorena Cuellar mencionó que en este municipio registran 76 % de personas sin seguridad social, por eso Bienestar para tu salud los apoyará, hasta el momento están inscritos 10 mil 831 de 13 mil 957 personas de la demarcación que no tienen acceso a servicios de salud.

Casi vamos a lograr atender a todas las personas que no tenían seguridad, vamos a seguir trabajando para tener la cobertura total, para que nadie se quede sin atención médica. Con el programa Bienestar para tu salud vamos a ofrecer servicios.

Resaltó la creación de la Secretaría del Bienestar, la cual se encargará de acercar servicios de salud de manera gratuita, solo deben registrarse y recibir su tarjeta de Bienestar para recibir la consulta médica, dental, laboratorios clínicos y lentes. Luego, recordó que en los primeros cien días de su administración abrieron dos clínicas médicas, una para hemodiálisis y otra para cirugías de oftalmología.

En el uso de la palabra, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, destacó que las políticas públicas del gobierno estatal ponen en el centro el bienestar de la gente, principalmente de quienes menos tienen, lo que contribuye en el fortalecimiento de un tejido social empático y solidario.

4 servicios ofrecen las unidades de Bienestar para tu salud: consulta médica, dental, oftalmológica y servicio de farmacia.

